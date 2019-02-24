Пн, 25.02.2019
Вместо реальной помощи с изучением эстонского языка государство в лице Языковой инспекции держит работодателей и работников в постоянном напряжении. Анастасия Коваленко

Видео спасателей ко Дню независимости покорило интернет
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ФОТО: Скриншот.

Безопасность начинается с нас самих, и для того, чтобы несчастных случаев было меньше, нужно больше заботиться друг о друге. И не только в день рождения Эстонской Республики, но и в любой другой день, уверены эстонские спасатели.

"Безопасной 101-й годовщины независимости, заботьтесь о своих близких и держитесь друг за друга", - пожелали спасатели жителям Эстонии.

Спасательный департамент призывает всех принять участие в проходящей по всей Эстонии акции "Обнимемся в 20:19". Для этого 24 февраля в 20:19 нужно обнять своих близких.

Впервые акция состоялась в прошлом, юбилейном году ЭР100, когда люди подарили друг другу объятия в 20:18.

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