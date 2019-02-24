Галерея: Юри Ратас поздравил жителей Эстонии с Днем независимости

Приводим в полном объеме речь премьер-министра Юри Ратаса

Уважаемая президент Эстонии! Дорогие жители Эстонии! Поздравляю вас с днем рождения Эстонии!

Командующий эстонскими войсками в Освободительной войне Йохан Лайдонер ровно сто лет назад, в первый день рождения Эстонской Республики в 1919 году, смог доложить, что противник отброшен от границ нашего государства. Несмотря на еще продолжавшиеся боевые действия, пережитые страдания и траур, этот первый день рождения праздновали по всей Эстонии. В речи, произнесенной на этой самой площади, премьер-министр Константин Пятс провозгласил, что Эстония свободна и независима, Эстония должна остаться свободной и независимой!

Уважаемые слушатели!

Наша сегодняшняя государственная оборона основана на готовности граждан Эстонии вносить свою лепту в защиту нашей свободы и независимости. И не только на срочной службе или в качестве кадровых военных, но и в качестве обычных граждан, резервистов или членов Кайтселийта. Более того, то же самое можно сказать и о внутренней безопасности, на страже которой наравне с профессиональными полицейскими и спасателями стоят тысячи добровольцев.

Я хочу выразить искреннюю признательность всем, кто в силу профессии или по повестке принимал в этом году участие в учениях, зачастую получив минимум времени на подготовку, за счет семьи, работы и прочих обязанностей. Это показывает нашу высокую готовность защищать свою страну и производит большое впечатление также на международном уровне.

Безопасность нашего государства начинается с каждого жителя Эстонии, у каждого из нас есть своя роль в том, как оберегать и защищать свою страну. Это значит, что, как и на полях Освободительной войны, так и сегодня мы способны добиться успеха только общими усилиями всего народа. Только в том случае, если мы сами готовы единым фронтом выступить на свою защиту и при необходимости действовать быстро и решительно, мы можем смело рассчитывать на поддержку друзей и союзников.

Проделанная нами работа и изменения, которым произошли в мире в последнее время, cтали причиной усиленного присутствия в Эстонии союзников по НАТО. Еще пять лет назад присутствие в Эстонии сухопутных войск из Великобритании или Бельгии, представителей ВВС Германии или других союзников не было столь заметным.

В этом году исполняется 70 лет со дня основания НАТО и 15 лет со дня присоединения Эстонии к альянсу. В течение этого времени наше членство в НАТО и Европейском союзе значительно укрепило нашу безопасность и способствовало росту нашего благополучия. Однако не будем воспринимать все это как само собой разумеющееся. Хотя НАТО сегодня сильно, все его члены должны прилагать усилия к тому, чтобы альянс оставался сильным и единым и в будущем.

Для Эстонии серьезный вклад в НАТО не является чем-то новым или удивительным. То, насколько серьезно нас воспринимают, расходы на оборону на уровне 2% от ВВП, серьезное участие в международных операциях и инициативность в обсуждении вопросов кибербезопасности –это наш способ вносить свой вклад в обеспечение как собственной безопасности, так и всего евроатлантического пространства. И сегодня более сотни женщин и мужчин из Эстонии служат в далеких уголках мира на невидимой передовой нашей безопасности. Вспомним и о них, а также обо всех полицейских, спасателях, врачах, работниках торговли и обо всех остальных, кто встречает праздник на работе, сегодня, когда по всей Эстонии мы празднуем день рождения нашей страны.