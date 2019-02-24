Галерея: парад Сил обороны на площади Вабадузе

В параде принимает участие более 900 человек и около полусотни единиц техники, всего в параде участвуют 44 знаменных взвода, четыре роты, две батареи, 15 взводов и два оркестра.

На параде представлены все рода войск, Объединенные Военно-учебные заведения Сил обороны, Балтийский колледж обороны, Караульный батальон, Батальон штаба и связи Кибернетического командования Сил обороны Эстонии, 1-я и 2-я пехотные бригады, Служба тыла, Командование специальными операциями, Таллиннская дружина Кайтселийта и Найскодукайтсе. В параде также принимают участие кадеты Академии внутренней безопасности.

Союзники представлены знаменными взводами из Германии, Дании, Франции, Латвии, Литвы, Польши и США. Также в параде участвуют подразделения Великобритании и Бельгии, которые входят в состав союзнического батальона НАТО, и подразделение Корпуса морской пехоты США. В параде задействованы британские танки Challenger и самоходная артиллерийская установка AS90, а также Бельгийские боевые машины пехоты Piranha.

Речь командующего Силами обороны Мартина Херема:

Уважаемый Президент Республики!

Уважаемый председатель Рийгикогу!

Господин премьер-министр!

Ваши превосходительства! Военнослужащие Сил обороны и Кайтселийта!

Дорогие соотечественники!

100 лет назад в Освободительной войне за независимость Эстонии сражался в числе прочих и рядовой Хуго Саалис. Один свой бой он описал мне так. Бóльшую часть боеприпасов мы отправили туда, где их не хватало. И вдруг перед нами появился враг... МЫ ЭТИХ ЧЕРТЕЙ КАМНЯМИ! В этот день те позиции остались у эстонцев.

Если надо – хоть камнями сражались тогда за свою страну. За страну, о которой только мечтали. В 1999 году Хуго Саалис был доволен Эстонской Республикой, потому что для него СВОЯ СТРАНА была ВЕЛИКИМ ДЕЛОМ.

Сегодня мы готовы совершить то, что Хуго Саалис и другие сделали 100 лет назад. Сегодня нам не надо камней, потому что оснащены мы гораздо лучше.

Как показывают последние учебные сборы, мы готовы даже больше, чем тогда. В учебных сборах участвует более 60% призванных. Большая часть отсутствующих знает о своих обязанностях и информирует Силы обороны о своих проблемах.

Те страны, резервные войска которых мы более двадцати лет считали примером, не оценивают наш процент участия в учебных сборах как удовлетворительный... они считают участие граждан и быстроту хорошими. Как командующий Силами обороны я осмелюсь сказать, что с точки зрения готовности граждан с оружием в руках защищать свою страну Эстонская Республика входит сегодня в число мировых лидеров. Но этим я хочу подчеркнуть не хорошую работу военнослужащих, а верность граждан своему долгу. Как, например, в случае Игоря Ахмедова, безбашенного, который по зову СВОЕЙ СТРАНЫ явился на место из Лондона.

Мы можем каждый день спорить о направлениях развития своей страны и иногда даже безобразно драться. Но на учебных сборах забывают о мировоззрении и встают не друг против друга, а друг рядом с другом – ЗА СВОЮ СТРАНУ. Лучшим примером этого является Кайтселийт, который почти каждые выходные сплачивает в единую силу десятки и сотни граждан Эстонской Республики разного мировоззрения для защиты Эстонского государства. На прошлогодних учениях SIIL Кайтселийт показал более 9000 таких граждан. С разными взглядами, разных национальностей – но организованных во имя единой цели!

Я благодарю всех резервистов и солдат срочной службы за ваш вклад. Мы также должны выразить благодарность семьям и работодателям резервистов, которые создали им условия для участия в государственной обороне. Ваш вклад крайне важен, и он показывает силу нашей страны. Еще раз спасибо вам, мы готовы... на мировом уровне.

В то же время я призываю всех граждан Эстонской Республики участвовать в гособороне. Через срочную службу или учебные сборы. Как члены Кайтселийта, помощники полицейских или спасатели-волонтеры. Независимо от пола и физических возможностей. Я верю, что можно еще лучше. Я верю, что у нас хватит смекалки, чтобы воспользоваться доброй волей граждан своей страны. И учебные сборы, наряду с Певческим праздником, могли бы стать тем, что нас объединяет.

Но сегодня у нас и более сильные союзники, чем у Эстонской Республики во время Освободительной войны. Размещённые сегодня в Эстонии подразделения союзников в Эмари, Тапа и Таллинне здесь не просто для демонстрации, но тем более и не для того, чтобы кого-то запугивать. Они здесь для военной защиты Эстонского государства, ЕСЛИ она понадобится. Никогда прежде решительность и намерения наших союзников не были так понятны, как сегодня.

Еще в этом году мы увидим очередные перемены по укреплению безопасности нашего региона. В Латвии, в Адажи, создается штаб международной дивизии. Большая часть его личного состава прибудет из Латвии, Дании и Эстонии, однако туда внесут свой вклад и другие государства. Это шаг в развитии, который впервые в истории свяжет оборону Эстонии и Латвии в единое целое, и что является частью безопасности региона Балтийского моря.

Кроме того, Эстония в этом году увидит три крупных учения, на которых будет отрабатываться укрепление наших Сил обороны.

И мы никогда не должны забывать, что наши союзнические отношения опираются на общие ценности и они неоднократно находили подтверждение ценой жизней эстонских солдат и солдат наших союзников.

Сегодня здесь, на площади Свободы, мы можем видеть лишь часть той силы, которая готова защищать свободу Эстонского государства, наши единые ценности. Военнослужащие под нашими знаменами и знаменами союзников – это лишь малая часть. Значительно большая сила может за всем этим наблюдать сегодня со стороны – и этой силой являетесь вы, граждане Эстонской Республики, и ваша воля.

Да здравствует Эстонская Республика!