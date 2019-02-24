Авиация не приняла участие в параде Сил обороны

В полдень на площади Вабадузе в Таллинне начался парад Сил обороны и союзников Эстонии по НАТО в честь 101-й годовщины Эстонской республики. В параде принимают участие более 900 военнослужащих, пройдет военная техника, в то же время, из-за низкой облачности и тумана решено отменить пролет авиации над площадью.
Перед строем будут пронесены 45 знамен, в праздничной колонне пройдут четыре роты, две артиллерийские батареи, 15 взводов и два военных оркестра.
Парад приняла президент Керсти Кальюлайд, командует парадом командующий Силами обороны, генерал-майор Мартин Херем.
На параде представлены все рода войск Сил обороны, Объединенные учебные заведения Сил обороны, Балтийский колледж обороны, сторожевой батальон военной полиции, батальон связи и штабной батальон командования кибер-сил, Первая и Вторая пехотные бригады, командование тыловыми подразделениями, командование сил спецопераций, таллиннская дружина ополчения Кайтселийт и женская организация Кайтселийта. В колонне пройдут также кадеты Академии внутренних дел Эстонии.
Союзники по НАТО на параде представлены знаменными командами вооруженных сил Дании, Германии, Франции, Латвии, Литвы, Польши и США. В параде участвуют также входящие в эстонскую тактическую группу НАТО подразделения Великобритании и Бельгии, а также подразделение морских пехотинцев из США.
В колонне военной техники по площади Вабадузе пройдут британские танки Challenger, самоходные артиллерийские установки (САУ) AS90 и боевые машины пехоты из Бельгии Piranha.
После парада военная техника выстроится на площади, где все желающие смогут осмотреть боевые машины и вооружение.