Авиация не приняла участие в параде Сил обороны

Перед строем будут пронесены 45 знамен, в праздничной колонне пройдут четыре роты, две артиллерийские батареи, 15 взводов и два военных оркестра.

Парад приняла президент Керсти Кальюлайд, командует парадом командующий Силами обороны, генерал-майор Мартин Херем.

На параде представлены все рода войск Сил обороны, Объединенные учебные заведения Сил обороны, Балтийский колледж обороны, сторожевой батальон военной полиции, батальон связи и штабной батальон командования кибер-сил, Первая и Вторая пехотные бригады, командование тыловыми подразделениями, командование сил спецопераций, таллиннская дружина ополчения Кайтселийт и женская организация Кайтселийта. В колонне пройдут также кадеты Академии внутренних дел Эстонии.

Союзники по НАТО на параде представлены знаменными командами вооруженных сил Дании, Германии, Франции, Латвии, Литвы, Польши и США. В параде участвуют также входящие в эстонскую тактическую группу НАТО подразделения Великобритании и Бельгии, а также подразделение морских пехотинцев из США.

В колонне военной техники по площади Вабадузе пройдут британские танки Challenger, самоходные артиллерийские установки (САУ) AS90 и боевые машины пехоты из Бельгии Piranha.