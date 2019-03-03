Блог: Партия реформ позвала на переговоры Социал-демократическую партию и "Отечество"

За Центристскую партию проголосовали 129 823 избирателя (23%), за EKRE – 100 439 (17,8%), за «Отечество» 64 239 (11,4%) и за Социал-демократическую партию 55 349 (9,8%). Партия реформ получила в Рийгикогу из 101 места 34, Центристская партия – 26, EKRE – 19, «Отечество» - 12 и соцдемы – 10 мандатов.

Явка составила 63,1%. Всего на выборах было отдано 563 242 голоса. Выше всего явка была в Харьюмаа (68,8%) и ниже всего – в Ида-Вирумаа (48,2%).