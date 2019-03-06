Раскрыта тщательно скрываемая тайна солнечных очков!

Главная задача солнечных очков – защищать глаза от УФ-излучения. Маркировка UV400 на очках дает вам уверенность, что достаточная защита обеспечена. Очень важно также перед покупкой солнечных очков убедиться, что речь идет о высочайшем возможном классе оптики. Иными словами, очки ни в малейшей степени не искажают поле зрения.

Качественные очки служат не только для затемнения поля зрения. Сквозь темные стекла должны быть хорошо различимы и цвета. Дополнительное преимущество может давать цвет линз: например, коричневый выравнивает освещение, зеленовато-черный тон G15 расслабляет глаза и уменьшает рябь (хороший выбор при поездке на велосипеде в лесу в солнечную погоду).

Хорошо, когда солнечные очки легкие, удобные и с красивым дизайном. Обработка против царапин и/или запотевания продлевает срок пользования очками и обеспечивает отличное удобство в носке. В дополнение к этому: нескользящие носовые подушечки, регулируемые дужки и оправа, адаптирующаяся к форме головы.

Качественные и функциональные солнечные очки, отвечающие стандарту защиты глаз (EN166), вы найдете в магазинах TAMREX.

TAMREX Style солнечные очки (UV400) – элегантные очки в окрашенной оправе. Защита для глаз с лучшей обработкой против запотевания и царапин и зеленовато-черными расслабляющими глаза линзами G15 (не искажают цветов) изготовлена из прочного и долговечного поликарбонатного пластика. Эти очки с наилучшим возможным классом оптики отвечают стандартам EN166 и EN 175. Отлично подходят для автомобиля, так как обеспечивают защиту глаз также по бокам и быстро выравнивают меняющееся освещение. Эти солнечные очки защищают ваши глаза как от солнца, так и от возможных ударов и летучих частиц.

ФОТО: Tamrex

Спортивные TAMREX SafetyFlex солнечные очки (UV400) в регулируемой оправе – легкие, гибкие и удобные. Подходят для ношения в свободное время на улице, на тренировке или на работе. Зеленовато-черные линзы G15 (не искажают цветов) расслабляют глаза и выравнивают быструю смену освещения. Линзы крепятся к оправе всего в одной точке, это обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха. Оправа из эластичного нейлона адаптируется к форме головы и удерживает принятую форму. Дужки регулируемой длины прибавляют удобства, а нескользящие носовые подушечки надежно удерживают очки на месте. Линзы из долговечного поликарбонатного пластика высочайшего класса оптики с защитой от запотевания изнутри и от царапин снаружи. Отличная защита от УФ-излучения, возможных ударов и летучих частиц. Отвечают стандарту EN166.

TAMREX Flexmetal солнечные очки классического силуэта в металлической оправе для тех, кому нравится прилегающий к голове минималистский стиль. Удобство обеспечивают гибкие дужки, регулируемая носовая подушечка и мягкая опора на верхнем краю линз. Коричневые линзы выравнивают освещение и обеспечивают отличное различение цветов. Солнечные очки наилучшего возможного класса оптики с обработкой против запотевания и царапин отвечают стандарту EN 166.