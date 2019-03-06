СофтШелл – волшебная куртка для нашего климата?

Помните прошлый Иванов день? Сырым прохладным вечером сидеть в куртке СофтШелл у костра было очень приятно и сухо. Помните середину прошлого февраля, когда при плюс пяти градусах в зимней куртке становилось жарко? Практичную и рациональную одежду СофтШелл никогда не придется прятать на дно шкафа в конце сезона. Если умело комбинировать слои одежды, СофтШелл окажется к месту и летом, и весной, и осенью, и даже зимой!

Качественная куртка СофтШелл – полезная инвестиция, ведь в шкафу она не залежится. СофтШелл – лучший выбор в диапазоне примерно от плюс десяти до минус шести градусов.

СофтШелл подходит для ношения в такую погоду, когда не слишком тепло и не очень холодно, не льет проливной дождь, а только немного сыро, а также в ветреные дни. СофтШелл можно свободно назвать курткой для умеренной погоды.

Как действует СофтШелл?

Куртка СофтШелл изготовлена из двух- или трехслойной ткани, обычно снабженной подкладкой из воздушного, мягкого флиса. Воду СофтШелл точно отталкивает – а если верхняя ткань ламинирована непромокаемой мембраной и все швы проклеены тейпом, то одежда полностью непромокаема.

Вместе с тем СофтШелл пропускает воздух. Поскольку молекулы воздуха меньше молекул воды, ткань может быть одновременно и непромокаемой, и дышащей. Плотность ткани установлена так, чтобы молекулы воздуха сквозь нее проходили, а молекулы воды проникать не могли.

ФОТО: Tamrex

Когда СофтШелл больше не действует?

Хотя СофтШелл и универсальная куртка, которую можно часто носить, обстоятельства могут меняться. СофтШелл больше не действует, когда температура воздуха поднимается выше 10 градусов (в этом случае приятнее носить скорее качественную толстовку), или когда двигательная активность повышается настолько, что накопившееся под курткой тепло тела больше не успевает достаточно быстро выводиться через СофтШелл; тогда тоже стоит задуматься об альтернативах.

Удобная и функциональная

В куртке важны дизайн, покрой и удобство. Куртка из ткани СофтШелл, конечно, может обладать хорошими качествами, но неудобную одежду носить неприятно. Рукава с предварительным изгибом, хорошо защищающий шею высокий воротник, 3D-покрой, функциональные карманы и т.п., несомненно, так же важны, как и материал.

Обязательно примерьте куртку и выполните какие-либо контрольные движения: присядьте на корточки, нагнитесь, поднимите вверх руки. Если СофтШелл не оголяет спину или руки, не задирается и не тянет в рукавах или на спине, то это СофтШелл хорошего качества. Разумеется, хорошая куртка – это еще и красивый внешний вид и разумная цена.