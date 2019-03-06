Формула пожаробезопасного дома

ДАТЧИК ДЫМА СПАСЕТ ЖИЗНЬ!

В большинстве домов пожары начинаются ночью, когда семья спит. В нормальных условиях огонь распространяется очень быстро, через несколько минут пребывание в помещении из-за высокой температуры и ядовитых газов опасно для жизни. Мнение, что, авось, кто-нибудь проснется от запаха дыма, к сожалению, несостоятельно, так как при вдыхании ядовитых газов сон, наоборот, становится глубже.

На раннем этапе о возгорании сообщает именно датчик дыма, громкий сигнал которого срабатывает под действием распространяющихся в помещении продуктов горения и дыма, подавая тревогу тогда, когда спасение и тушение огня еще под силу обычному человеку.

Датчики можно установить в каждой жилой комнате, в коридоре и, конечно, в каждой спальне, а по возможности также на чердаке и в подвале. Нельзя устанавливать датчик в ванной комнате, душевой, в непосредственной близости от вентиляционных каналов и на кухне, поскольку образующиеся там пары и газы при попадании на датчик могут вызывать ложные сигналы. В домах, где датчик дыма часто подает ложный сигнал во время выпечки, принятия душа и других действий с распространением дыма и пара, удобным решением будет датчик дыма с кнопкой отключения сигнала.

ОГНЕТУШИТЕЛЬ СПАСЕТ ИМУЩЕСТВО!

Лучший выбор для квартиры – 6 кг порошковый огнетушитель TAMREX, ведь этим универсальным огнетушащим устройством можно тушить твердые вещества, горючие жидкости и горючие газы. Кроме того, порошковый огнетушитель выдерживает минусовые температуры, поэтому подходит он, например, и для гаража и т.п., где зимой температура может падать до минуса.

Огнетушитель для жира – лучшая возможность обеспечить пожарную безопасность на кухне. Сам жир воспламеняется при 350-400º градусах и после первичного тушения обычными средствами может воспламеняться повторно. Действенность огнетушителя для жира кроется в его тушащем веществе – крепкий водный раствор солей калия препятствует повторному воспламенению.

Хороший, качественный огнетушитель прослужит около 30 лет, конечно, в случае, если устройство регулярно проверяют и обслуживают.

Огнетушитель, который хранится в доме, нужно проверять раз в два года. Если вы храните огнетушитель в гараже, на даче или в автомобиле, где на огнетушитель могут влиять также минусовые температуры, вибрация и сырость и т.п., приносите огнетушитель на проверку каждый год.