«Я ничего не понимать, но делать все, что вы говорить»: на экраны вышел фильм "Тобол"

И вот я гадаю, входило ли в намерение авторов картины противопоставить две системы ценностей. Российскую, носитель которой Демарин, разумеется, патриот и государственник, и высшей для него является надличностная ценность, благо Отечества. И западную, индивидуалистическую, где сама человеческая личность, самоё Я – главная ценность и выше личного счастья ничего нет. Разумеется, в 1715 году подобного противопоставления еще не было, но ведь любое художественное произведение делается для того, чтобы хоть немного да зацепить современность!

Джунгарская конница. ФОТО: Кадр из фильма "Тобол"

Авантюра Тобольского сатрапа

Богатство Тобольской губернии во многом зависит от торговли с Китаем. А тот ведет войну с Джунгарским ханством. Посланец китайского императора объясняет князю Гагарину, что если Россия не вступится за Китай, торговля прервется. Князь Гагарин (Евгений Дятлов) решается на авантюру. Он принимает из рук посланца золотую пайцзу и посылает экспедицию в глубь Сибири – якобы с мирными целями. Искать золото. Одновременно поручает готовому на всю Ренету сделать так, чтобы пайцза попала в руки джунгар.

Пайцза – своего рода документ, введенный еще Чингисханом. Фактически – охранная грамота и знак особых полномочий ее обладателя. В фильме пайцза – знак союзнического договора между двумя империями, принять ее должен Петр, но Северная война еще длится, царь не желает воевать на два фронта, и Гагарин фактически подставляет две тысячи человек, которые не знают, что отправлены на верную гибель.

Каков был путь из Тобольска в удаленную крепость, в фильме не показано. Мы видим только цепочку тянущихся по снегу воинов и замечаем, что у полковница Бухгольца (тоже историческая личность, в исполнении Александра Лазарева-младшего он типичный слуга царю, отец солдатам) за время пути отросли роскошные гвардейские усы.

Реальный князь Гагарин был фигурой неоднозначной. Тобольская губерния при нем действительно процветала. Но в какой-то момент он зарвался, был обвинен в различных злоупотреблениях и даже в намерении отделить Сибирь от России – и повешен. В романе его образ трагичен: человек не соизмерил свои планы со своими возможностями и с задачами империи – и поплатился. Но актеру в этой роли играть почти что нечего. Как и многим его партнерам.