«Я ничего не понимать, но делать все, что вы говорить»: на экраны вышел фильм "Тобол"

На экраны вышел фильм "Тобол" по историческому роману Алексея Иванова. Критик Борис Тух пишет о том, почему писатель, увидев сценарий, отрекся от этого фильма.
До сих пор проза Алексея Иванова экранизировалась дважды – и оба раза очень достойно. И Александр Велединский («Географ глобус пропил»), и Сергей Урсуляк («Ненастье») не отказывались от той свободы, которую предоставляет режиссеру перевод прозы на язык кино: он становится не иллюстратором, а в очень большой степени соавтором писателя, причем часто – соавтором, полемизирующим с определенными пластами оригинала. Oба сохранили интонацию и ритмическую структуру романов, а главное – авторскую мысль и авторскую боль. И что с того, что действие «Ненастья» перенесено из 2008 в 1999 год: «Ненастье» - перманентное состояние общества, что 20 лет назад, что 10, что сегодня…
Но не всё коту Масленица – придет и великий… Пришел режиссер Игорь Зайцев, ранее поставивший забавные «Каникулы строгого режима» и абсолютно провальный сериал «Есенин», и сотворил по двухтомному историческому роману Алексея Иванова «Тобол» сериал (который еще только ждет своего выхода на публику), а затем, покромсав получившееся, костюмно-(псевдо)-исторический фильм продолжительностью сто минут.
У нас картина обозначена кодом MS12, детям до 12 лет не рекомендуется, ну а для тех, кому 12 исполнилось, да еще под попкорн с колой – в самый раз. Динамично, много трупов, начиная с собачки, заколотой каким-то пьяным верзилой в кунтуше (невероятно похожим на пана Заглобу из экранизации трилогии Сенкевича) на главной и тогда единственной площади Тобола, и заканчивая множеством русских солдат и мирных жителей и джунгарских всадников, павших в бою за крепость Кара.
Само сражение снято долго, подробно, местами красиво, хотя в какой-то момент зрелище становится невнятным. Есть и любовная линия, даже две. Одна (юный поручик Демарин и дочь местного зодчего Ремезова Маша) - вполне целомудренная и благородная; другая – страстный любовный треугольник с участием немки Биргитты, ее мужа, безнадежного пьяницы Цимса и пленного шведа Йохана, по фамилии не то Ренат (как в книге), не то Ренет (как звучит с экрана).
(Для не видевших фильма и не читавших роман: пленные шведы оказались в Сибири после Полтавской битвы и применяются для строительных работ и прочих надобностей).
Цимс (Филипп Рейнхардт) мозолит глаза жене и зрителям в общей сложности минуты полторы. Зато между его уставшей от мужниного алкоголизма прекрасной, но легкомысленной супругой (Агата Муцениеце) и стройным непьющим блондином Ренатом (Андрей Бурковский) вспыхивает большое (факт!) и светлое (а это уж как поглядеть) чувство. Причем швед и немка изъясняются между собой почему-то на ломаном русском языке.
«Я ничего не понимать, но делать все, что вы говорить», - признается Биргитта. Эта реплика может стать для картины г-на Зайцева не просто ключевой, но прямо таки девизом.
Почему писатель отрекся от фильма?
Алексей Иванов (написавший первоначальный вариант сценария), увидев, что творит режиссер, отрекся от авторства (хотя в титрах осталось: «по мотивам романа Алексея Иванова»). И его можно понять. Версия Игоря Зайцева и сценариста Алексея Пермякова оставила от оригинала чуть меньше, чем рожки да ножки.
Огромный двухтомный «Тобол» (первый том «Много званных»; второй «Мало избранных»), жанр которого самим писателем определен как роман-пеплум, это широчайшая панорама Восточной Сибири в первой четверти XVIII века. Здесь бок о бок живут представители совершенно разных культур: русские, остяки и вогулы, китайцы, шведы, бухарцы и татары, джунгары, ведущие войну с Китаем, в которую из-за авантюры тобольского губернатора князя Гагарина оказывается втянут небольшой российский экспедиционный корпус. Здесь представлены разные русские, петровские воины и администраторы, фанатики-раскольники, в знак протеста сжигающие себя; искатели богатств, раскапывающие курганы, чтобы добыть оттуда золотые украшения; вольные маргиналы и различные ссыльные. Жанр пеплума, как известно, не требует абсолютно достоверного изображения исторических событий: в угоду захватывающему и напряженному сюжету и масштабу образов некоторые отклонения от исторической истины не только допустимы, но даже приветствуются.
Этим руководствовался (задолго до появления термина пеплум) еще Александр Дюма-отец: «История – гвоздь, на который я вешаю свою картину». Алексей Иванов вбил в опорную стену своей фантазии длинный и крепкий гвоздь и утвердил на нем грандиозную картину, в которой нет ничего неважного, случайного.
Сдается, что господа Зайцев и Пермяков самый гвоздь – по умыслу ли, по неведению ли – выдрали из стены и попытались сильно обрезанную по сравнению с оригиналом свою живопись прилепить без гвоздя. Попав в положение того маляра, который красил потолок в психбольнице. Сначала всё шло хорошо, а потом в зал ввалились пациенты и заявили: «Стремянку мы забираем, она нам самим нужна, а ты держись за кисточку!»
Из огромного полотна авторы фильма там вырвали клок, тут вытянули шерстинку, все это небрежно связали, подштопали белыми нитками и выставили на обозрение. Историческая правда испарилась, герои поменяли характеры и превратились в шаблоны, логика поступков взята с потолка.
"На основе моего сценария режиссер решил сам написать новый сюжет, и вот с этой клюквенной драматургией я категорически не согласен", - говорит писатель.
Главного героя оттеснили на обочину
Главный герой романа – Семен Ульянович Ремезов, личность гигантского масштаба. Человек воистину энциклопедических знаний и разнообразных талантов. Зодчий (архитектон, как назван он в романе), который возвел тобольский Кремль и начал строительство фортификационных сооружений Омска. Составитель географических атласов Сибири. Историк. Гуманист. Одна из основных «линий напряжения» романа — отношения Ремезова и губернатора князя Гагарина. Это конфликт культуры и власти.
Личность творческая, носитель грандиозных замыслов, Ремезов противопоставлен в романе и сибирской дикости, и донельзя коррумпированным правительственным чиновникам; прежде всего губернатору князю Гагарину, но не ему одному; своекорыстность и продажность правящей т.н. элиты – тема вечная, и в романе она занимает важное место.
Для авторов картины куда важнее довольно банальная любовная история, очень невнятная «детективная» линия, эффектные батальные сцены и обильная мера казенного патриотизма, главным выразителем и вещателем которой (естественно, от лица Отечества) сделан Петр Первый.
Императора играет Дмитрий Дюжев. Возможно, внешне он ближе к реальному Петру, чем другие актеры, ранее сыгравшие государя. Известно, что Петр при исполинском росте (204 см, но в таком случае исполнителя роли надо искать среди баскетболистов) был узкоплеч, худощав, голову имел некрупную и темперамент холерический. У Дюжева он примерно таков.
Государь постоянно взвинчен; свои сентенции, сводящиеся к тому, что лучше нет судьбы, как отдать жизнь за Отечество (что отчасти справедливо), он произносит таким тоном, что хочется спросить: «Ваше величество, чем вы тут обкурились?»
Семена Ульяновича Ремезова (в исполнении Дмитрия Назарова) сделали в фильме патриархальным благородным отцом с окладистой бородой и врожденным чувством справедливости. Чем он занимается, непонятно. Вот только когда становится известно, что отряд, посланный в крепость, страдает от нехватки продовольствия и боеприпасов, а местный сатрап князь Гагарин уверяет, что снарядить обоз не на что, казна пуста (одним словом, денег нет, но вы держитесь!), Ремезов подымает общественность, и та собирает деньги на обоз.
Гораздо большее место уделено юному сыну Ремезова Петьке (Павел Табаков) и дочери Маше (Юлия Макарова). Петька по молодости лет и излишнему усердию записывается в рекруты и героически гибнет: злобные джунгары, взяв его в плен, заставляют бить в барабан, подавая сигнал открыть ворота, а Петя играет сигнал тревоги – и гибнет, пронзенный джунгарскими пиками. Немного похоже на гибель немой Катрин в «Мамаше Кураж», и, возможно, сходство не случайно. Вся картина вторична до мозга костей!
Так, кадры с участие джунгар и их большого начальника по имени, извините, Онхудай (Еркебулан Даиров), особенно тот эпизод, в котором Онхудай отбирает у Ренета Биргитту, очень напоминают другую масштабную развесистую клюкву, сериал «Золотая Орда», а возлюбленный Маши, поручик Демарин (Илья Маланин), сошел бы за четвертого гардемарина. А когда он, рискуя жизнью, отправляется в ставку Онхудая, чтобы спасти попавшую в плен Машу, сразу вспоминается, как Петруша Гринев ездил выручать Машу (но другую) из лап пугачевцев.
И с этим можно было бы примириться, промелькни между «влюбленными» хоть одна искра. Увы. По сюжету тут любовь, а по факту – произнесение реплик и ничего боле.
Умереть ради Отечества или жить ради семьи
Гораздо больше «искр» возникает между пленным шведским артиллеристом Ренетом и той самой Биргиттой, которая «ничего не понимать, но делать всё…» (Однажды она даже попадает в наложницы к Онхудаю, но восточный человек быстро охладевает к скучной немке.) Если Демарин готов на смерть ради Отечества (и ради спасения возлюбленной), то Ренет ради того, чтобы получить свободу безразлично из чьих рук, то ли князя Гагарина, то ли Онхудая, и жить в довольстве и счастье с Биргиттой, готов на любое предательство.
И вот я гадаю, входило ли в намерение авторов картины противопоставить две системы ценностей. Российскую, носитель которой Демарин, разумеется, патриот и государственник, и высшей для него является надличностная ценность, благо Отечества. И западную, индивидуалистическую, где сама человеческая личность, самоё Я – главная ценность и выше личного счастья ничего нет. Разумеется, в 1715 году подобного противопоставления еще не было, но ведь любое художественное произведение делается для того, чтобы хоть немного да зацепить современность!
Авантюра Тобольского сатрапа
Богатство Тобольской губернии во многом зависит от торговли с Китаем. А тот ведет войну с Джунгарским ханством. Посланец китайского императора объясняет князю Гагарину, что если Россия не вступится за Китай, торговля прервется. Князь Гагарин (Евгений Дятлов) решается на авантюру. Он принимает из рук посланца золотую пайцзу и посылает экспедицию в глубь Сибири – якобы с мирными целями. Искать золото. Одновременно поручает готовому на всю Ренету сделать так, чтобы пайцза попала в руки джунгар.
Пайцза – своего рода документ, введенный еще Чингисханом. Фактически – охранная грамота и знак особых полномочий ее обладателя. В фильме пайцза – знак союзнического договора между двумя империями, принять ее должен Петр, но Северная война еще длится, царь не желает воевать на два фронта, и Гагарин фактически подставляет две тысячи человек, которые не знают, что отправлены на верную гибель.
Каков был путь из Тобольска в удаленную крепость, в фильме не показано. Мы видим только цепочку тянущихся по снегу воинов и замечаем, что у полковница Бухгольца (тоже историческая личность, в исполнении Александра Лазарева-младшего он типичный слуга царю, отец солдатам) за время пути отросли роскошные гвардейские усы.
Реальный князь Гагарин был фигурой неоднозначной. Тобольская губерния при нем действительно процветала. Но в какой-то момент он зарвался, был обвинен в различных злоупотреблениях и даже в намерении отделить Сибирь от России – и повешен. В романе его образ трагичен: человек не соизмерил свои планы со своими возможностями и с задачами империи – и поплатился. Но актеру в этой роли играть почти что нечего. Как и многим его партнерам.
Лихо снятые батальные кадры, артиллерийская дуэль между Демариным и Ренетом, тучи стрел, выпущенных джунгарскими воинами, превращают картину в абсолютный экшен, и зритель не успевает спросить себя, ради чего гибли в той авантюре русские солдаты и насколько ценилась в империи человеческая жизнь. Слащавый финал снимает все вопросы. Хотя посмотреть картину все же можно. Особенно если вы совсем юны и если после фильма вам захочется прочесть роман и узнать, о чем же все-таки писал Алексей Иванов.