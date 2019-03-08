Картина дня: отказ центристов от коалиции с реформистами, трагедия на стройке и 8 марта

Центристы не приняли предложение Партии реформ

Председатель Центристской партии Юри Ратас сообщил о решении не создавать коалицию с реформистами. Читать далее...

Галерея: смотрите, что происходит возле цветочных киосков на улице Виру

В Женский день возле цветочных киосков на улице Виру с самого утра царит суета. За цветами приехал даже премьер-министр Юри Ратас. Смотрите галерею!

Видео: в центре Solaris у трехлетнего ребенка нога застряла в эскалаторе

Позавчера сапожок трехлетней девочки застрял в эскалаторе. Ребенка спас молниеносно отреагировавший и выдернувший девочку за комбинезон незнакомец. Читать далее...

Подготовка к войне: государство скупает частные земли и дома

Инвестиции в размере десятков миллионов евро Сил обороны Эстонии в Центральный полигон вынуждают местных жителей покидать свои дома. Читать далее...

Союз газет Эстонии признал мнение главного редактора русского Postimees лучшим

Жюри Союза газет Эстонии выбрало лучшие журналистские публикации на русском языке в прошлом году. Сегодня в Таллиннском Доме учителя состоялась официальная церемония награждения. Читать далее...

Китайский фонд инвестирует в туннель Таллинн-Хельсинки 15 млрд евро

Китайский фонд Touchstone Capital Partners инвестирует в туннель Таллинн-Хельсинки 15 млрд евро. Читать далее...

Корь стремительно распространяется по Эстонии, и она смертельно опасна

По данным Департамента здоровья в этом году в Эстонии за два месяца зарегистрировали уже девять случаев заболевания корью. Причина - становящийся все более распространенным отказ от вакцинации. Читать далее...

Трагедия на стройке: из-за обрушения погиб рабочий

Сегодня в 10.50 в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелом несчастном случае на стройке на улице Кунгла в Тарту, где при обвале в канаве погиб рабочий. Читать далее...

Что не так с э-голосованием? Еще одна партия требует пересчета голосов

Партия зеленых поддерживает требование партии "Богатство жизни" о пересчете э-голосов, поскольку определение результатов выборов должно быть открытым, и, чтобы обеспечить доверие к результатам выборов, у всех есть право требовать пересчета голосов. Читать далее...

Полиция обрызгивает нарушителей спреем: смотрите, что будет с одеждой на следующий день

Впервые в Эстонии полиция стала использовать светоотражающий спрей. Пока только в Идаской префектуре. Читать далее...

Правительство Финляндии отправлено в отставку

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля попросил в пятницу президента Саули Нийнистё отправить кабинет министров в отставку. Читать далее...

Фото, видео: Венесуэла погрузилась во тьму