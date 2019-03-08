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В Петербурге участники прокремлевского движения "Сеть" сумели пройти в кофейню для женщин несмотря на протесты персонала. Одному из активистов распылили в лицо газовый баллончик.

Активисты молодежного прокремлевского движения "Сеть" накануне 8 марта пришли в петербургскую кофейню "Симона", доступ в которую для мужчин большую часть дня закрыт. Они вели видеосъемку, ролик позже был опубликован на канале движения в YouTube.

Активисты с букетами тюльпанов настаивали, что пришли поздравить посетительниц с международным женским днем, хотя сотрудницы кофейни требовали от них немедленно покинуть помещение. Через несколько минут активисты направились к выходу, но в этот момент в сторону одного из них сотрудница кофейни распылила газовый баллончик.

"У нас есть объявленные часы, когда коворкинг работает только для женщин. Вчера к нам пришла девушка, которую мы, естественно, пустили, и потом она открыла дверь группе мужчин. Они зашли несмотря на наши многократные просьбы удалиться, оставили кучу цветов, которые мы просили забрать, и ушли", - рассказала Би-би-си Леда Гарина из проекта "Ребра Евы", на площадке которого работает кофейня.

В полицию представители заведения не обращались. "У нас полиция на случаи изнасилований не реагирует. Как мы можем защитить себя? Мне кажется, даже если бы они были с оружием, полиции было бы все равно", - сказала Гарина.

В пресс-релизе на сайте "Сети" говорится, что дверь в кофейню мужчинам открыла заранее пришедшая туда жена одного из них. Там же сказано, что из-за распыленного газа один из участников акции получил ожог сетчатки глаза.

"Мы поддерживаем феминисток в их борьбе за равноправие. Они делают очень важное дело. Любая форма ущемления прав женщин - это чудовищно, архаично и недопустимо. Однако, мы категорически не согласны с методами некоторых из них. Бороться с дискриминацией через дискриминацию - это неэффективно, странно и неэтично", - говорится в заявлении "Сети".

Движение известно акциями в поддержку действующей власти. В 2015 году оппозиционер Алексей Навальный сообщал, что "Сеть" получила 70 млн рублей из казны в виде грантов. В последние годы движение не получало финансирования из Фонда президентских грантов.

Днем в пятницу, 8 марта, феминистки провели у петербургского Дворца бракосочетания акцию в ответ на визит активистов "Сети". На крыльцо здания лег голый мужчина, укрытый цветами. Фотографии с этой акции опубликовалфотограф Давид Френкель.

Феминистки ответили на вчерашнее «насильное» поздравление и принесли к загсу обнаженного мужчину в цветах pic.twitter.com/tVSbNEdjpb — Dave Frenkel (@merr1k) 8 марта 2019 г.

Кофейня только для женщин

Кофейня-коворкинг для женщин "Симона" открылась в Петебурге в начале февраля. Доступ внутрь закрыт для мужчин с 11 до 19 часов.

За прошедший с открытия месяц заведение столкнулось с несколькими случаями проявления назойливого внимания со стороны мужчин. Корреспондент петербургского издания "Фонтанка" переодевался женщиной, чтобы проникнуть внутрь и написать об этом репортаж.