Сб, 9.03.2019
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Фото и видео: космический корабль Crew Dragon сел на воду в Атлантическом океане

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Пилотируемый космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX вернулся на Землю через несколько часов после отстыковки от Международной космической станции (МКС), куда он прибыл 3 марта. Прямая трансляция финального этапа спуска корабля велась на сайте NASA, передает Newsru.

Финальный этап миссии начался в 14 часов 49 минут по эстонскому времени, когда от Crew Dragon отделился грузовой отсек. Затем корабль на 15,5 минуты запустил двигатели для схода с орбиты. Вскоре Crew Dragon вошел в атмосферу Земли и в 15 часов 45 минут мягко приводнился в Атлантическом океане у побережья Флориды при помощи двух вспомогательных и четырех основных парашютов. Ранее SpaceX разрабатывала систему посадки на Землю при помощи двигателей корабля, но отказалась от ее использования из-за сложной сертификации для пилотируемых полетов.

На борту Crew Dragon находится манекен в скафандре по имени Рипли, названный так в честь Эллен Рипли – героини серии фильмов "Чужой", который заменил экипаж в первом испытательном полете. Также корабль доставил на Землю около 140 килограммов грузов с МКС, пишет The Verge.

"Сегодняшнее успешное приводнение капсулы CrewDragon после миссии на МКС ознаменовало еще одну веху в новой эре космических полетов", - написал в своем микроблоге глава NASA Джим Брайденстайн, отметив, что этот успех приближает возобновление полетов американских астронавтов на американских ракетах с территории США.

Почти сразу после приводнения к кораблю на лодках прибыла спасательная команда, а примерно через час Crew Dragon был подобран специальным судном, которое доставит его на берег для дальнейшего изучения специалистами, которым предстоит оценить состояние корабля и Рипли – манекен был оснащен датчиками для сбора данных об условиях в капсуле корабля.

Crew Dragon, разработанный SpaceX на базе грузового корабля Dragon по заказу NASA в рамках программы Commercial Crew Development, является первым американским пилотируемым космическим кораблем, запущенным к МКС после завершения программы Space Shuttle в 2011 году. Предполагается, что Crew Dragon, а также разрабатываемый компанией Boeing корабль CTS-100 Starliner, первый запуск которого намечен на апрель, составят конкуренцию российским "Союзам", монопольно доставляющим экипажи на МКС уже почти восемь лет. Одно из преимуществ новых американских кораблей заключается в том, что они рассчитаны на семь человек, а не на трех.

Если первый полет Crew Dragon будет признан успешным после изучения корабля, то SpaceX сможет запустить Crew Dragon с экипажем. Пока что второй запуск с двумя астронавтами на борту корабля запланирован на июль этого года. Аналогичный запуск CTS-100 Starliner может пройти в августе.

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