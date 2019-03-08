Сб, 9.03.2019
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Железнодорожная линия Таллинн-Киев может открыться в конце лета

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Железнодорожный вокзал в Валга. Рижский поезд.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Eesti Raudtee считает нужным провести переговоры с Латвией по условиям открытия железнодорожной линии Таллинн-Киев, линия может открыться в конце лета.

Директор по развитию Eesti Raudtee Артур Райхманн сказал BNS, что вопрос заключается прежде всего в том, достаточно ли будет пассажиров на обратном пути из Риги в Эстонию, а это в свою очередь зависит от того, сможет ли Латвия выручкой от билетов покрыть расходы на участок Рига-Валга, что может потребовать, по его оценке, сотни тысяч евро в год. "Это значительная сумма, и они не хотели бы платить со своей стороны за эту инициативу",- сказал Райхманн.

По его словам, требуется заключить с латвийского половиной компенсационный договор. Если средств на покрытие расходов на участок Рига-Валга окажется недостаточно, Латвия хочет отказаться от компенсационного механизма. "Трудно сегодня говорить, готовы ли они стопроцентно или частично отказаться от этих условий",- сказал Райхманн, подчеркнув, что в первую очередь нужно собрать данные по количеству пассажиров.

Eesti Raudtee обсуждала маршрут Таллинн-Киев и с местными самоуправлениями на юге Эстонии, которые обещали провести исследования, чтобы выяснить потенциальное число пассажиров из этого региона.

Государственная железнодорожная компания Украины «Укрзализныця» открыла линию Киев-Рига в конце сентября прошлого года, состав ходит по линии Киев-Минск-Вильнюс-Рига раз в неделю.

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