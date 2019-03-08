Железнодорожная линия Таллинн-Киев может открыться в конце лета

Директор по развитию Eesti Raudtee Артур Райхманн сказал BNS, что вопрос заключается прежде всего в том, достаточно ли будет пассажиров на обратном пути из Риги в Эстонию, а это в свою очередь зависит от того, сможет ли Латвия выручкой от билетов покрыть расходы на участок Рига-Валга, что может потребовать, по его оценке, сотни тысяч евро в год. "Это значительная сумма, и они не хотели бы платить со своей стороны за эту инициативу",- сказал Райхманн.