Сб, 9.03.2019
"Было бы уместнее спросить, готовы ли мы к неожиданному ухудшению экономических условий". Расмус Каттай
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Кузьмина победила в женском спринте, Талихярм заняла лучшее место в карьере

Кузьмина победила в женском спринте, Талихярм заняла лучшее место в карьере

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Johanna Talihärm

ФОТО: Jarek Jõepera

В шведском Эстерсунде на чемпионате мира по биатлону женщины бежали спринтерскую дистанцию.

Победительницей стала словачка Анастасия Кузьмина, для которой этот чемпионат мира станет последним - Кузьмина по окончании сезона завершает карьеру. Второе место заняла норвежка Ингрид Ланмарк Тандревольд, проигравшая Кузьминой всего 9,7 секунды. Бронзу завоевала Лаура Дальмайер.

Лучшая из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, которая заняла восьмое место. Байба Бендика из Латвии поднялась на 17-е место, а Йоханна Талихярм установила личное достижение, заняв 20-е место на чемпиоанте мира.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ