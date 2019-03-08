Кузьмина победила в женском спринте, Талихярм заняла лучшее место в карьере

Победительницей стала словачка Анастасия Кузьмина, для которой этот чемпионат мира станет последним - Кузьмина по окончании сезона завершает карьеру. Второе место заняла норвежка Ингрид Ланмарк Тандревольд, проигравшая Кузьминой всего 9,7 секунды. Бронзу завоевала Лаура Дальмайер.

Лучшая из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, которая заняла восьмое место. Байба Бендика из Латвии поднялась на 17-е место, а Йоханна Талихярм установила личное достижение, заняв 20-е место на чемпиоанте мира.