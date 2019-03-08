Сб, 9.03.2019
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В эстонской армии будет еще больше женщин

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Солдаты. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

В настоящее время в рядах солдат-срочников в Эстонии служит около 40 девушек, на следующий год Министерство обороны планирует довести эту цифру до 108. 

В Пярну прошла встреча, на которой представительницы прекрасного пола знакомились со службой в Силах обороны, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру". 

"В Силах обороны Эстонии сейчас служит где-то 10% женщин, то есть 320-330 человек", – сказал "Актуальной камере" советник Министерства обороны Эстонии Андрес Сиплане.

Если в настоящее время в рядах солдат-срочников – около 40 девушек, то на следующий год у Министерства обороны есть цель – довести эту цифру до 108.

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