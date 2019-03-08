В эстонской армии будет еще больше женщин

В настоящее время в рядах солдат-срочников в Эстонии служит около 40 девушек, на следующий год Министерство обороны планирует довести эту цифру до 108.
В Пярну прошла встреча, на которой представительницы прекрасного пола знакомились со службой в Силах обороны, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
"В Силах обороны Эстонии сейчас служит где-то 10% женщин, то есть 320-330 человек", – сказал "Актуальной камере" советник Министерства обороны Эстонии Андрес Сиплане.
Если в настоящее время в рядах солдат-срочников – около 40 девушек, то на следующий год у Министерства обороны есть цель – довести эту цифру до 108.