Два тяжелых ДТП в Таллинне: автобус сбил ребенка, фургон вылетел на островок безопасности

В пятницу, 8 марта, в 18.00 возле дома на Пярнуском шоссе,67а автобус Man Lions City, за рулем которого была 48-летняя женщина, сбил на пешеходном переходе восьмилетнего мальчика, которые пересекал проезжую часть на красный сигнал светофора. Ребенок был доставлен в Таллиннскую детскую больницу.

Полиция просит очевидцев ДТП позвонить по номеру 612 3000 или написать на адрес электронной почты pohja.lmt@politsei.ee.