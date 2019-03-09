Два тяжелых ДТП в Таллинне: автобус сбил ребенка, фургон вылетел на островок безопасности

За сутки в столице произошло два ДТП, в которых в общей сложности пострадали три человека.
В пятницу, 8 марта, в 18.00 возле дома на Пярнуском шоссе,67а автобус Man Lions City, за рулем которого была 48-летняя женщина, сбил на пешеходном переходе восьмилетнего мальчика, которые пересекал проезжую часть на красный сигнал светофора. Ребенок был доставлен в Таллиннскую детскую больницу.
Полиция просит очевидцев ДТП позвонить по номеру 612 3000 или написать на адрес электронной почты pohja.lmt@politsei.ee.
В субботу, 9 марта, в 02.24 возле выезда с Фильтри-теэ на Петербури-теэ фургон Citroen Jumper, за рулем которого была 54-летняя женщина, выехал на островок безопасности и врезался в металлический столб. Водитель и 18-летний пассажир были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.