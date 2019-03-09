Эстонские ученые не видят проблемы в том, что молодежь заигрывает с советским наследием

В городском пространстве и моде все чаще заметно заигрывание с советским прошлым, но это не означает, что молодежь Эстонии невежественно относится к связанной с этим периодом травме, пишет rus.err.ee.
"Ностальгия по советскому времени, по большей части ироничная или просто поверхностная, без каких-либо серьезных мыслей, присутствует в маркетинговой коммуникации и потреблении с момента развала Советского Союза", – сказала старший научный сотрудник кафедры социальной коммуникации Тартуского университета Маргит Келлер.
Она считает неизбежным, что уже выросло поколение, которое не застало советское время ни в позитивном, ни в мрачном ключе. "Поэтому символику и культуру этой эпохи они по незнанию могут так намешать, что это может обеспокоить или обидеть людей, имеющих личный опыт", – сообщила Келлер, добавив, что в Эстонии молодежь в основном использует советские символы случайно, ситуативно и походя, под влиянием друзей или какого-то события.
По словам социолога Таллиннского университета Райли Нугин, советская эпоха длилась 50 лет и включала не только депортации, аресты, репрессии, цензуру и подавление свободы слова, но и повседневную жизнь, культуру, литературу, моду и человеческие отношения: "Нельзя пытаться одинаково оценивать всю эту эпоху и исходить исключительно из знаков плюса и минуса".