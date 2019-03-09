Эстонские ученые не видят проблемы в том, что молодежь заигрывает с советским наследием

"Ностальгия по советскому времени, по большей части ироничная или просто поверхностная, без каких-либо серьезных мыслей, присутствует в маркетинговой коммуникации и потреблении с момента развала Советского Союза", – сказала старший научный сотрудник кафедры социальной коммуникации Тартуского университета Маргит Келлер.

Она считает неизбежным, что уже выросло поколение, которое не застало советское время ни в позитивном, ни в мрачном ключе. "Поэтому символику и культуру этой эпохи они по незнанию могут так намешать, что это может обеспокоить или обидеть людей, имеющих личный опыт", – сообщила Келлер, добавив, что в Эстонии молодежь в основном использует советские символы случайно, ситуативно и походя, под влиянием друзей или какого-то события.