В Таллинне построят новое 12-этажное офисное здание

«В строительство нового представительского здания в Ülemiste City мы инвестируем свыше 25 млн евро. Благодаря этому, на рынке офисных площадей появятся еще 10 800 кв.м, на которые сейчас большой спрос. Блестящий архитектурный проект KOKO также включает в себя парковочное здание на 540 мест, площадь с фонтаном и зонами отдыха, где в будущем будут проводить различные мероприятия», - сказал председатель правления Technopolis Ülemiste AS Герт Йостов.

«Ülemiste City – это хорошо развитый бизнес-район, который сопоставим с такими же районами по всему миру. Тут смогли создать оптимальную среду для предпринимательства, где представлены различные топовые предприятия и услуги: инновации и синергия являются здесь являются ключевыми факторами успеха», – отметила министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон.

«Новый строящийся объект стал один из важнейших для компании Oma Ehitaja как по объему, так и по сути. При сотрудничестве с заказчиком и проектировщиками мы хотим построить в Ülemiste City здание с современными рабочими условиями, которое станет символом всего района. Мы стремимся подтвердить профессиональному и требовательному заказчику свои строительные навыки, сдав качественное офисное здание в установленные сроки», – сказал председатель правления Oma Ehitaja AS Кайдо Фридолин.

Офисное здание и расположенная рядом крытая парковка будут объединены между собой галереей, а попасть на парковку можно будет со стороны улицы Суур-Сыямяэ. В здании, рассчитанном более чем на 540 парковочных мест, предусмотрена также велосипедная парковка. С южной стороны нового офисного здания построят площадь с фонтаном и зонами отдыха.