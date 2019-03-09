Сб, 9.03.2019
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Председатель Европарламента допустил перенос сроков Брекзита

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Брекзит. Иллюстративное фото.

ФОТО: DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP

Сроки выхода Великобритании из состава ЕС (Брекзит) могут быть перенесены "не более чем на несколько недель". Об этом председатель Европарламента Антонио Таяни заявил изданиям немецкой медиагруппы Funke в субботу, 9 марта. Крайним сроком тогда станет начало июля, добавил он. При этом британцы "в любом случае должны назвать нам причину переноса", - подчеркнул Таяни, передает Deutsche Welle.

Председатель Европарламента особо выделил необходимость "избежать величайшей ошибки" - хаотичного Брекзита без заключения соглашения с Брюсселем. Подобная ситуация стала бы неблагоприятной для ЕС и "катастрофой для британской экономики", отметил он. В то же время Таяни исключил возможность пересмотра согласованного в ноябре документа о выходе Соединенного Королевства из ЕС.

14 февраля Палата общин британского парламента большинством голосов отвергла предложенный правительством законопроект, который должен был утвердить мандат премьер-министра Терезы Мэй на дальнейшие переговоры с Брюсселем об условиях Брекзита, а также исключить возможность нерегулируемого выхода Великобритании  из Евросоюза. Часть парламентариев выступает за то, чтобы принудить Мэй сдвинуть сроки Брекзита, если до середины марта правительству не удастся провести через парламент соглашение с ЕС.

Великобритания намерена выйти из состава Европейского Союза 29 марта 2019 года.

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