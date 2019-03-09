Председатель Европарламента допустил перенос сроков Брекзита

Сроки выхода Великобритании из состава ЕС (Брекзит) могут быть перенесены "не более чем на несколько недель". Об этом председатель Европарламента Антонио Таяни заявил изданиям немецкой медиагруппы Funke в субботу, 9 марта. Крайним сроком тогда станет начало июля, добавил он. При этом британцы "в любом случае должны назвать нам причину переноса", - подчеркнул Таяни, передает Deutsche Welle.
Председатель Европарламента особо выделил необходимость "избежать величайшей ошибки" - хаотичного Брекзита без заключения соглашения с Брюсселем. Подобная ситуация стала бы неблагоприятной для ЕС и "катастрофой для британской экономики", отметил он. В то же время Таяни исключил возможность пересмотра согласованного в ноябре документа о выходе Соединенного Королевства из ЕС.
14 февраля Палата общин британского парламента большинством голосов отвергла предложенный правительством законопроект, который должен был утвердить мандат премьер-министра Терезы Мэй на дальнейшие переговоры с Брюсселем об условиях Брекзита, а также исключить возможность нерегулируемого выхода Великобритании из Евросоюза. Часть парламентариев выступает за то, чтобы принудить Мэй сдвинуть сроки Брекзита, если до середины марта правительству не удастся провести через парламент соглашение с ЕС.
Великобритания намерена выйти из состава Европейского Союза 29 марта 2019 года.