Председатель Европарламента допустил перенос сроков Брекзита

Сроки выхода Великобритании из состава ЕС (Брекзит) могут быть перенесены "не более чем на несколько недель". Об этом председатель Европарламента Антонио Таяни заявил изданиям немецкой медиагруппы Funke в субботу, 9 марта. Крайним сроком тогда станет начало июля, добавил он. При этом британцы "в любом случае должны назвать нам причину переноса", - подчеркнул Таяни, передает Deutsche Welle.