В Венесуэле из-за отключения электричества в больнице погибли 15 детей

Как минимум 15 детей умерли в больнице венесуэльского города Матурин из-за отключения электричества по всей стране в ходе сбоя, сообщила в своем Twitter депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Мария Эрнандес дель Кастильо со ссылкой на данные морга.
Она отметила, что в городской больнице сложилась критическая ситуация из-за отсутствия собственных электрических генераторов. Депутат Национальной ассамблеи Хосе Мануэль Оливарес со своей стороны сообщил в Twitter о 79 смертях в больницах, связанных с отключением электричества, с начала ноября 2018 года по середину февраля 2019-го, передает Newsru.
Оливарес сослался на национальный опрос больниц. Позже он сообщил, что во время нынешнего блэкаута в больнице Переса Карреньо в столице Венесуэлы Каракасе скончались трое пациентов, в том числе один младенец.
Министр информации и связи Венесуэлы Хорхе Родригес в эфире государственного телевидения Венесуэлы назвали причиной массового отключения электричества в стране кибератаку на энергосистему, которая могла осуществляться из США.
По его словам, атака была направлена на автоматическую систему контроля крупнейшей в Венесуэле гидроэлетростанции имени Симона Боливара в штате Боливар. В ответ на атаку работа ГЭС в целях безопасности была остановлена. Ранее в Национальной электрической компании причиной блэкаута называли саботаж на ГЭС.
Родригес заявил, что за саботажем стоит сенатор США Марко Рубио, который сообщил в Twitter о неработающих в главном аэропорту Венесуэлы резервных генераторах до того, как об этом было объявлено официально.
Родригес назвал отключение света самой жестокой агрессией против венесуэльского народа за последние 200 лет. В ближайшее время Венесуэлу посетит делегация управления верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, ей планируется передать жалобу в связи с атакой на энергосистему.
Между тем издание Noticiero Digital со ссылкой на экспертов сообщает, что технология генерации и распределения электроэнергии в Венесуэле морально давно устарела, и у нее нет электронного управления.
7 марта без энергоснабжения остались жители более штатов Венесуэлы. В Каракасе из-за отключения электричества не работало метро, перебои затронули работу телефонных сетей и интернета. В связи с блэкаутом минувшая пятница была объявлена выходным днем.