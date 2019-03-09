В Венесуэле из-за отключения электричества в больнице погибли 15 детей

Она отметила, что в городской больнице сложилась критическая ситуация из-за отсутствия собственных электрических генераторов. Депутат Национальной ассамблеи Хосе Мануэль Оливарес со своей стороны сообщил в Twitter о 79 смертях в больницах, связанных с отключением электричества, с начала ноября 2018 года по середину февраля 2019-го, передает Newsru.

Оливарес сослался на национальный опрос больниц. Позже он сообщил, что во время нынешнего блэкаута в больнице Переса Карреньо в столице Венесуэлы Каракасе скончались трое пациентов, в том числе один младенец.

Министр информации и связи Венесуэлы Хорхе Родригес в эфире государственного телевидения Венесуэлы назвали причиной массового отключения электричества в стране кибератаку на энергосистему, которая могла осуществляться из США.

По его словам, атака была направлена на автоматическую систему контроля крупнейшей в Венесуэле гидроэлетростанции имени Симона Боливара в штате Боливар. В ответ на атаку работа ГЭС в целях безопасности была остановлена. Ранее в Национальной электрической компании причиной блэкаута называли саботаж на ГЭС.

Родригес заявил, что за саботажем стоит сенатор США Марко Рубио, который сообщил в Twitter о неработающих в главном аэропорту Венесуэлы резервных генераторах до того, как об этом было объявлено официально.

Родригес назвал отключение света самой жестокой агрессией против венесуэльского народа за последние 200 лет. В ближайшее время Венесуэлу посетит делегация управления верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, ей планируется передать жалобу в связи с атакой на энергосистему.

Между тем издание Noticiero Digital со ссылкой на экспертов сообщает, что технология генерации и распределения электроэнергии в Венесуэле морально давно устарела, и у нее нет электронного управления.