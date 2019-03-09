Не позволили дотронуться до ребенка: государство должно выплатить женщине 1500 евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел в прошлом году поданные против Эстонии 133 жалобы, восемь из которых были обсуждены по существу, и по одной жалобе суд установил, что Эстония нарушила права заявителя, передает rus.err.ee.
"Заявитель посчитал нарушением его прав то, что во время медицинских осмотров в больнице в 2010 и 2011 годах ее руки и ноги были закреплены, и что сотрудники тюрьмы присутствовали при ее конфиденциальной беседе с врачом. Также она посчитала нарушением своих прав то, что тюрьма отправила ее посмотреть на своего новорожденного ребенка в детскую больницу в неподходящее время, и сопровождающие сотрудники тюрьмы не позволили ей дотрагиваться до ребенка ", - отмечается в решение суда.
Поскольку та же женщина напала на другую заключенную и парикмахерскими ножницами причинила ей телесные повреждения, администрация тюрьмы ограничила её контакты с другими заключенными, разрешила передвигаться ей только в наручниках, запретила возможности заниматься спортом и ужесточила против неё другие меры безопасности.
Суд установил, что, поскольку эстонские суды отклонили жалобу заявителя, не оценив существо инцидента с детской больницей, обязательства государства по Конвенции были нарушены, и теперь необходимо будет выплатить компенсацию в 1500 евро.