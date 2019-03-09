Не позволили дотронуться до ребенка: государство должно выплатить женщине 1500 евро

"Заявитель посчитал нарушением его прав то, что во время медицинских осмотров в больнице в 2010 и 2011 годах ее руки и ноги были закреплены, и что сотрудники тюрьмы присутствовали при ее конфиденциальной беседе с врачом. Также она посчитала нарушением своих прав то, что тюрьма отправила ее посмотреть на своего новорожденного ребенка в детскую больницу в неподходящее время, и сопровождающие сотрудники тюрьмы не позволили ей дотрагиваться до ребенка ", - отмечается в решение суда.