На шоссе Таллинн-Пярну попал в аварию автобус с 20 пассажирами
Сегодня рано утром, до пяти часов, в Центр тревоги сообщили об аварии на шоссе Таллинн-Пярну. Рейсовый автобус съехал с дороги, передает Pärnu Postimees.
Автобус ехал из Варшавы в Таллинн, в нем было два водителя и 20 пассажиров. По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, скорая помощь доставила в больницу трех человек, серьезных повреждений они не получили.
Остальных пассажиров отвезли в Пярну, откуда они продолжили путь в Таллинн.