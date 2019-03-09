Сб, 9.03.2019
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  • На шоссе Таллинн-Пярну попал в аварию автобус с 20 пассажирами

На шоссе Таллинн-Пярну попал в аварию автобус с 20 пассажирами
Трое в больнице

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В рейсовом автобусе, съехавшем в кювет на шоссе Таллинн-Пярну, было 20 пассажиров и два водителя.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Сегодня рано утром, до пяти часов, в Центр тревоги сообщили об аварии на шоссе Таллинн-Пярну. Рейсовый автобус съехал с дороги, передает Pärnu Postimees.

Автобус ехал из Варшавы в Таллинн, в нем было два водителя и 20 пассажиров. По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, скорая помощь доставила в больницу трех человек, серьезных повреждений они не получили.

Остальных пассажиров отвезли в Пярну, откуда они продолжили путь в Таллинн.

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