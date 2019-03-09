Март Хельме: да, Юри Ратас звонил мне

«Да, Юри Ратас звонил мне вчера и спросил, какие у меня планы. Но я сказал, что в выходные я участвую в семейных мероприятиях и мы могли бы обсудить дела в начале недели», - сказал по телефону Postimees Март Хельме.

Хельме заверил, что партия EKRE в любом случае готова выслушать, что им скажут и высказать свое мнение.

«Но ничего конкретного пока сейчас нет. Не стоит уже складывать какую-то новую коалицию. Хотя вариантов, насколько мы знаем, немного», - сказал он.

Может ли что-то помешать переговорам Центристской партии и EKRE, Хельме сказать не смог.

«Я не знаю, пока они ничего не предлагали. Это выяснится, когда встретимся и начнем говорить», - сказал он, добавляя, что встреча, вероятно, состоится в понедельник.

Хельме подчеркнул, что пока не стоит торопить события, поскольку к Центристской партии и EKRE должна присоединиться партия «Отечество», у которых до сих пор на рассмотрении предложение Партии реформ.

«Сеэдер (председатель "Отечества" - прим.ред.) ясно сказал, что они собираются в понедельник на очередное собрание и там примут решение. И у них, насколько известно, еще есть предложение Партии реформ», - сказал он.