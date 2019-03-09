Умер народный артист СССР Владимир Этуш

Информацию о смерти Этуша подтвердили директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок и дочь артиста Раиса, которая предположила, что у ее отца отказало сердце.

Как сообщает журнал "Театрал", 8 марта актеру стало плохо, он был госпитализирован без сознания на скорой в реанимацию одной из московских больниц, но спасти его не удалось, передает Newsru.

Владимир Этуш был старейшим действующим актером из ныне живущих Народных артистов СССР.

В июле 2018 года Этуш попал в больницу после того, как почувствовал себя плохо во время отдыха в Италии. Актер пробыл в клинике чуть больше недели, после чего отправился в санаторий в Подмосковье. В начале декабря он впервые после болезни вышел на сцену Вахтанговского театра, отыграв главную роль в спектакле "Бенефис".

Тогда сообщалось, что он был в прекрасной форме - бодр, свеж, настроен оптимистически. Однако в конце января театр снял "Бенефис" с репертуара из-за здоровья артиста. Как сообщалось на сайте театра, в последнее время постановку неоднократно приходилось заменять или отменять в последний момент из-за неважного самочувствия Этуша, которому стало тяжело играть трехчасовой спектакль.

"Бенефис" был поставлен два года назад Владимиром Ивановым по пьесе Надежды Птушкиной "Пока она умирала" и все это время ежемесячно шел при полных залах.