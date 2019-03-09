Марью Лауристин уходит из большой политики

Политик-ветеран Социал-демократической партии Эстонии Марью Лауристин (78 лет) уходит со своей должности в Тартуском горсобрании и обещает больше не баллотироваться на выборах, передает rus.err.ee.
"Я не ухожу ни из партии, ни из правления партии, но по состоянию здоровья я хочу уменьшить свою нагрузку, и у меня много других задач, включая преподавание", - сказала Лауристин ERR в субботу, 9 марта.
Она отметила, что не будет больше баллотироваться, поскольку, когда через два года будут местные выборы, ей уже будет более 80 лет.
По ее словам, у нее есть частичная нагрузка в Тартуском университете, и она будет продолжать преподавать. Она добавила, что не будет больше публично высказываться по политическим вопросам.