Сб, 9.03.2019
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Марью Лауристин уходит из большой политики

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Марью Лауристин.

ФОТО: Lilli Tölp//pärnu Postimees

Политик-ветеран Социал-демократической партии Эстонии Марью Лауристин (78 лет) уходит со своей должности в Тартуском горсобрании и обещает больше не баллотироваться на выборах, передает rus.err.ee.

"Я не ухожу ни из партии, ни из правления партии, но по состоянию здоровья я хочу уменьшить свою нагрузку, и у меня много других задач, включая преподавание", - сказала Лауристин ERR в субботу, 9 марта.

Она отметила, что не будет больше баллотироваться, поскольку, когда через два года будут местные выборы, ей уже будет более 80 лет. 

По ее словам, у нее есть частичная нагрузка в Тартуском университете, и она будет продолжать преподавать. Она добавила, что не будет больше публично высказываться по политическим вопросам. 

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