Марью Лауристин уходит из большой политики

"Я не ухожу ни из партии, ни из правления партии, но по состоянию здоровья я хочу уменьшить свою нагрузку, и у меня много других задач, включая преподавание", - сказала Лауристин ERR в субботу, 9 марта.

Она отметила, что не будет больше баллотироваться, поскольку, когда через два года будут местные выборы, ей уже будет более 80 лет.