Вс, 10.03.2019
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В пражской больнице пациент открыл стрельбу

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В Праге пациент стрелял в соседей по палате.

ФОТО: Katerina Sulova / AP Scanpix

Вчера в Чехии в одной из больниц Праги пациент открыл стрельбу и ранил двух человек, передает Postimees.

Инцидент произошел в пятницу до полуночи в отделении гематологии пражской университетской больницы "На Виноградах". Нападавшего задержали после того, как медсестры отобрали у него оружие.

Предположительно, к стрельбе привела ссора между соседями по палате.

По данным чешских СМИ, стрелявшему - 70 лет.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Полиция начала расследование по факту произошедшего.

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