В пражской больнице пациент открыл стрельбу

Вчера в Чехии в одной из больниц Праги пациент открыл стрельбу и ранил двух человек, передает Postimees.
Инцидент произошел в пятницу до полуночи в отделении гематологии пражской университетской больницы "На Виноградах". Нападавшего задержали после того, как медсестры отобрали у него оружие.
Предположительно, к стрельбе привела ссора между соседями по палате.
По данным чешских СМИ, стрелявшему - 70 лет.
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Полиция начала расследование по факту произошедшего.