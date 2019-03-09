Аэропорт Пулково закрыт из-за шторма и метели

"9 марта с 11 до 13 часов мск в целях обеспечения безопасности полетов аэропорт Пулково закрыт для взлетно-посадочных операций в связи со сложными метеоусловиями: сильный порывистый ветер, обильные осадки, минимальная видимость. По прогнозу, улучшение метеоусловий ожидается после 13 часов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ООО "ВВСС", управляет аэропортом).

Позже в пресс-службе сообщили, что перерыв в работе аэропорта продлен до 14:20.

Ряд прибывающих рейсов ушли на запасные аэродромы, часть отправлена в зону ожидания.

Как сообщила пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС), по состоянию на 13:00 угроза морского нагонного наводнения миновала, затворы дамбы открывают. В 14:10 будут полностью открыты затворы КЗС на судо- и водопропускных сооружениях. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру восстановлено.