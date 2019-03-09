Вс, 10.03.2019
Мы называем нашу систему единой для всех и мы как налогоплательщики все вкладываемся, но, когда приходит беда, некоторые оказываются не у дел. Виктория Ладынская-Кубитс

Фото: неизвестные разгромили автобусную остановку

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Остановка «Нийдуметса»

ФОТО: Märgatud24 Pärnus

На этот раз от рук вандалов пострадала автобусная остановка «Нийдуметса» в Пярну: разбито заднее стекло павильона для ожидания.

Остановка «Нийдуметса»

ФОТО: Märgatud24 Pärnus

Рекламное агенство Siris OÜ просит в группе Facebook «Märgatud24 Pärnus» поделиться информацией тех, кто видел произошедшее, передает Pärnu Postimees.

Автобусные павильоны ожидания стоимостью почти 500 000 евро были установлены чуть более года назад. За это время в различных уголках Пярну они становились жертвами вандалов несколько раз. Pärnu Postimees писал о пяти подобных случаях.

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