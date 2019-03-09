Фото: неизвестные разгромили автобусную остановку

На этот раз от рук вандалов пострадала автобусная остановка «Нийдуметса» в Пярну: разбито заднее стекло павильона для ожидания.
Рекламное агенство Siris OÜ просит в группе Facebook «Märgatud24 Pärnus» поделиться информацией тех, кто видел произошедшее, передает Pärnu Postimees.
Автобусные павильоны ожидания стоимостью почти 500 000 евро были установлены чуть более года назад. За это время в различных уголках Пярну они становились жертвами вандалов несколько раз. Pärnu Postimees писал о пяти подобных случаях.