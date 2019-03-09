В Хельсинки проходит всемирная встреча учителей эстонского языка

Участники встречи обмениваются опытом в преддверии приближающегося Дня родного языка.

Как сотметил советник Министерства образования и науки Эстонии Андеро Адамсон, учителям, школам и обществам эстонского языка принадлежит важная роль в повышении осведомленности о необходимости владения эстонским языком и создании возможностей для эстонских семей, проживающих за границей.

"Такая встреча — хорошая возможность для учителей обменяться опытом и ознакомиться с возможностями в обучении эстонскому языку. Владение эстонским языком — одна из главных предпосылок возвращения в Эстонию и продолжения обучению в эстонской образовательной системе", — сказал Адамсон.

Программа встречи предусматривает посещение детских садов и школьных уроков в Хельсинки, Вантаа и Эспоо, дискуссии и выступления экспертов, в том числе профессора Мартина Эхала и генерального директора и детского писателя Ильмара Томуска и других специалистов.