Вс, 10.03.2019
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В Хельсинки проходит всемирная встреча учителей эстонского языка

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Порт Хельсинки. Иллюстративное фото.

ФОТО: Ville Karavirta / PantherMedia / Ville Karavirta

В Хельсинки продолжается открывшаяся в четверг всемирная встреча учителей эстонского языка, в которой участвуют около ста преподавателей из девяти зарубежных государств.

Участники встречи обмениваются опытом в преддверии приближающегося Дня родного языка.

Как сотметил советник Министерства образования и науки Эстонии Андеро Адамсон, учителям, школам и обществам эстонского языка принадлежит важная роль в повышении осведомленности о необходимости владения эстонским языком и создании возможностей для эстонских семей, проживающих за границей.

"Такая встреча — хорошая возможность для учителей обменяться опытом и ознакомиться с возможностями в обучении эстонскому языку. Владение эстонским языком — одна из главных предпосылок возвращения в Эстонию и продолжения обучению в эстонской образовательной системе", — сказал Адамсон.

Программа встречи предусматривает посещение детских садов и школьных уроков в Хельсинки, Вантаа и Эспоо, дискуссии и выступления экспертов, в том числе профессора Мартина Эхала и генерального директора и детского писателя Ильмара Томуска и других специалистов.

Командированные из Эстонии учителя работают в Люксембурге, Брюсселе, Риге, Печорах и в Верхнем Суэтуке. Обучение эстонскому языку поддерживается в рамках программы соотечественников Министерства образования и науки Эстонии, реалзиации программы помогает Институт Эстонии.

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