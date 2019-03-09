Пропавшее на почте письмо стало первым шагом подростка к бизнесу ценой в миллиарды

Австралийский предприниматель Скот Фаркар сейчас руководит предприятием Atlassian, выпускающим программное обеспечение. Однако его путь к предприятию стоимостью в миллиарды долларов начался с потерянного почтой письма, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на "Би-Би-Си".
После окончания средней школы Фаркар готовился вступить в одну из престижнейших военных структур, однако письма с призывом вступить в Силы обороны Австралии молодой человек так и не дождался. Как оказалось позднее, письмо, изменившее жизнь Фаркара, пропало в местном почтовом отделении.
Письмо достигло адресата лишь через несколько месяцев - уже тогда, когда Фаркар начал учиться в университете. Сейчас 39-летний Фаркар признает: "Если бы письмо дошло быстрее, все было бы иначе".
В 2002 году Фаркар и его друг Майкл Кеннон-Брукс основали небольшое предприятие по разработке программного обеспечения Atlassian. Сейчас стоимость компании составляет 25 миллиардов долларов, а оба господина могут гордиться богатством в семь миллиардов долларов.
Свои детство и юность Фаркар провел в простой семье рабочих, и, по его собственным словам, всегда был заинтересован компьютерной сферой.
"Я вспоминаю, как плакал в детстве, потому что у моего друга был компьютер, а у меня не было", - вспоминает он. Его родители купили подержанный компьютер, и, чтобы отдать родителем за него деньги, Фаркар работал более года. Программированием парень увлекся позже.
С Кенноном-Бруксом он тоже встретился позже, когда оба работали над курсовой работой в связи с компьютерами в бизнесе в Университете Нового Южного Уэльса.
Вскоре после этого друзья начали работу на собственном предприятии, их целью было заработать почти 50 тысяч австралийских долларов (примерно 30 тысяч евро). Столько зарабатывали и другие выпускники вуза в больших банках и бухгалтерских фирмах.
"В один момент пришлось жить в общежитиях и есть лапшу, так как ничего другого у нас не было. Поэтому были надежды на хорошую работу после учебы", - вспоминает Фаркар.
Первые заказы на разработку программного обеспечения были от людей, которых они знали - другие заказы получить было очень сложно.
Однако в 2003 году компания получила по факсу заказ от American Airlines. "Этот факс стал поворотной точкой, мы поняли - у нас получится", - сказал Фаркар.
Он считает, что рост компании - результат продуманной политики продажи. Продавая продукты компании в онлайне, они стали доступны любому заинтересованному. Atlassian, заработавшей в прошлом году два миллиарда долларов, удалось достичь даже той части рынка, которая ранее считалась недостижимой.
Сейчас среди клиентов Atlassian - Coca-Cola, Twitter и Visa. Предприятие может гордиться и инвестициями.
Это считается историей успеха, которая кажется безупречной - с небольшой идеей и маленьким капиталом предприятие стало одной из самых значительных австралийских компаний. Однако Фаркар отмечает, что не всегда все было так просто.
"Это были 17 с половиной лет. Это не история успеха "одной ночи". Мы ошибались. Случалось, что с опозданием запускали в оборот какой-то продукт, но недавно пришлось отказаться от одного продукта, и он вообще не дошел до потребителя", - говорит Фаркар.
По его словам, проблемы в бизнесе повлияли и на семейную жизнь. "Нужно было пройти паре лет, чтобы жена привыкла к моему образу жизни. Нам даже пришлось преждевременно прервать медовый месяц", - отметил он.
Аналитик технологий Рей Ванг говорит, что ключи успеха к достижению компании скрываются в тесной дружбе основателей. "Люди смотрят на Atlassian и говорят - их история очень хороша. Это потому, что Фаркар и Кеннон-Брукс - хорошие друзья. Они стабильные люди с прагматичным мышлением и знают, как стали столь удачными".
Фаркар говорит, что они с Кенноном-Бруксом оба выполняют функции исполнительных директоров, так как могут дополнять друг друга.
Несмотря на то, что ежедневно они встречаются на работе, где руководят компанией, в которой работают более 3000 человек, они соседи, так как живут в соседних домах.
Говоря о будущем, Ванг не исключает возможности, что вскоре может начаться борьба за покупку этой компании. "Если кто-то предложил бы им 50 миллиардов - смогли бы они отказаться?", - спрашивает Ванг, намекая, что среди потенциальных покупателей могут быть такие технологические гиганты как Microsoft, Oracle и IBM.
Однако Фаркар говорит, что главным вызовом в будущем является обеспечение работой все большее число высококвалифицированных сотрудников. Компания готова сотрудничать с правительством Австралии, чтобы обеспечить привлечение талантливых работников не только из Австралии, но и из других стран.
Atlassian предлагает программное обеспечение, которое позволяет реализовать создание бизнес-сетей.
Один из самых известных продуктов компании - это Jira, позволяющая найти ошибки в программном коде и быстро их исправить.