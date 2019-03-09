Блэкаут в Венесуэле. ФОТО: STRINGER / REUTERS

Большая часть населения Венесуэлы уже вторые сутки живет без электричества. Власти винят в массовом блэкауте оппозицию и американских хакеров, а лидер оппозиции Хуан Гуайдо утверждает, что причиной стали неэффективные действия правительства Николаса Мадуро.

Массовое отключение электроэнергии произошло в четверг из-за проблем на крупнейшей в Венесуэле ГЭС "Гури".

Блэкаут практически парализовал работу общественного транспорта. В аэропорту Каракаса отменены или отложены десятки рейсов, метро также не работает.

Власти объявили об отмене занятий в школах и лицеях. Многие жители Каракаса и других городов в пятницу не вышли на работу.

Венесуэльская газета El Nacional называет нынешний блэкаут самым массовым за всю историю страны: без света осталось практически 80% территории Венесуэлы.

Как сообщает колумбийское издание El Tiempo, из-за отключения электроэнергии за сутки в больницах Каракаса умерли как минимум двое детей. Всего же, по данным правозащитной группы "Врачи за здоровье" (Médicos por la Salud), за последние четыре месяца из-за проблем с электроэнергией в больницах Венесуэлы умерли 79 пациентов.

Главные операторы мобильной связи в стране - Movistar и Digitel - продолжают работу, однако пользователи жалуются на проблемы со связью и на сложности с доступом в интернет. Кроме того, многие венесуэльцы не могут зарядить свои мобильные телефоны.

Еще одна проблема - сохранность продуктов и медикаментов, которые должны храниться в охлажденном виде. Чтобы сберечь еду и лекарства при неработающих холодильниках, венесуэльцы, в частности, вынуждены искать сухой лед.

Также сообщается, что по вечерам люди боятся выходить из домов на темные улицы. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино объявил о том, что в целях безопасности улицы венесуэльских городов будут усиленно патрулироваться военными.

В некоторых городах страны в ночь на пятницу прошли акции протеста: активисты сжигали автомобильные покрышки и кучи мусора.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в массовом отключении электроэнергии власти США.

"Электронная война, объявленная и организованная американским империализмом против нашего народа, будет остановлена. Ничто и никто не сможет победить народ Боливара и Чавеса. Максимальная сплоченность патриотов!" - написал Мадуро в своем "Твиттере".

La guerra eléctrica anunciada y dirigida por el imperialismo estadounidense en contra de nuestro pueblo será derrotada. Nada ni nadie podrá vencer al pueblo de Bolívar y Chávez. ¡Máxima unidad de los patriotas! — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 8 марта 2019 г.

Министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес утверждает, что причиной масштабного блэкаута стала кибератака с территории США, направленная на автоматическую систему контроля ГЭС "Гури".

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, заявил, что корень проблемы надо искать в неэффективных действиях Мадуро и его предшественника Уго Чавеса.

"В 2009 году они (власти) ввели аварийный режим в электроэнергетике. В 2013 году они милитаризировали услуги электроснабжения. Более 100 млрд долларов украдены из энергосистемы", - написал Гуайдо в "Твиттере".

En el 2009 decretaron la emergencia eléctrica. En el

2013 militarizaron el servicio eléctrico. Más de 100.000 millones de dólares robados del sistema eléctrico.



Desde la Asamblea Nacional en el 2017 dimos voto de censura a Motta Domínguez. — Juan Guaidó (@jguaido) 8 марта 2019 г.

С критикой в адрес Мадуро в связи с блэкаутом выступили и власти США. Американский сенатор-республиканец Марко Рубио в своем "Твиттере" написал, что отключение электроэнергии "нанесет катастрофический урон экономике в долгосрочной перспективе".