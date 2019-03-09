Маарду приглашает в воскресенье на праздник Масленицы

Уже с 10 часов утра начнет свою работу Масленичная ярмарка, с 12 часов предстоит праздничное шествие, а все желающие могут принять участие в конкурсах и аттракционах, на сцене будут выступать творческие коллективы. Вечером в 18.30 горожан и гостей города будет ждать традиционное сжигание чучела Масленицы и красочный фейерверк. Завершится праздник молодежной дискотекой, которая продлится до 20 часов.