Маарду приглашает в воскресенье на праздник Масленицы, который состоится с полудня до восьми часов вечера на площади перед Рахвамая, сообщила в четверг BNS пресс-служба Маарудской мэрии.
«Организаторы подготовили к празднику большую культурно-развлекательную программу для всей семьи. Горожан и гостей ждут различные интересные развлекательные мероприятия, выступление творческих коллективов, конкурсы, аттракционы и Масленичные забавы», - сообщил мэр города Маарду Владимир Архипов.
Уже с 10 часов утра начнет свою работу Масленичная ярмарка, с 12 часов предстоит праздничное шествие, а все желающие могут принять участие в конкурсах и аттракционах, на сцене будут выступать творческие коллективы. Вечером в 18.30 горожан и гостей города будет ждать традиционное сжигание чучела Масленицы и красочный фейерверк. Завершится праздник молодежной дискотекой, которая продлится до 20 часов.