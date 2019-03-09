Российская чиновница отказалась от подаренного на 8 марта Porsche

Якубович спросил Минуллину, есть ли у нее молодой человек, и та ответила, что есть: "Подарил Porsche, но я пока не знаю, как его оформлять, потому что мне нельзя". По закону российским чиновникам запрещено принимать подарки дороже трех тысяч рублей. Все, что стоит дороже, признается федеральной собственностью и должно быть сдано либо выкуплено чиновником за свой счет, передает Newsru.

Позже Минуллина сообщила ИА "Татар-информ", что не приняла Porsche, так как постоянно работает и ездит в командировки. "Это экономически нецелесообразно! Велела ему [дарителю] продать и инвестировать в Татарстан. Это и есть лучший для меня подарок", - сказала чиновница.

Пресса писала, что после дела бывшего министра экономики РФ Алексея Улюкаева, осужденного за получение взятки в два миллиона долларов, российские чиновники и представители крупных компаний стали шарахаться от любых подарков, кроме открыток. Дело в том, что Улюкаев был задержан вместе с корзинкой подарков от главы "Роснефти" Игоря Сечина и сумкой с деньгами.

Сам экс-министр, по его словам, был уверен, что в сумке вино. Позднее Улюкаев в шутку сравнивал подарок Сечина с дарами данайцев. Перед Новым годом сообщалось, что страх перед презентами "от Иваныча" пропал - несколько федеральных чиновников получили от Сечина корзинки с колбасой собственного производства.

Отказом от дорогостоящих активов на балансе бюджета прославилась мэр Якутска Сардана Авксентьева. Она, в частности, отказалась от автомобилей для чиновников за 7 млн рублей и уволила сотрудника, заказавшего банкеты на сумму более 1 млн рублей.