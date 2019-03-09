Вс, 10.03.2019
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В Японии судно столкнулось с китом: 87 пострадавших

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Видимо, паром, с которым случился несчастный случай, столкнулся в море с карликовым или горбатым китом.

ФОТО: Kevin Schafer / Kevin Schafer/NHPA/Photoshot / Scanpix

В Японии скоростной катер столкнулся в море с китом, по меньшей мере 87 пассажиров пострадали, передает Postimees со ссылкой на японскую береговую охрану и местные СМИ.

Несчастный случай произошел прямо перед прибытием на место назначения, остров Садо. Пострадали почти сто человек, пятеро получили тяжелые повреждения.

Очевидно, катер столкнулся с китом, поскольку в том регионе часто можно увидеть карликовых и горбатых китов.

"Столкновение было сильным. У одного человека пошла кровь", - сказал пассажир новостному агентству NHK.

В ходе несчастного случая пострадала задняя часть корабля, однако поскольку корабль находился недалеко от места назначения, то прибыл в порт без посторонней помощи.

В момент столкновения на судне находился 121 пассажир и четыре члена экипажа.

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