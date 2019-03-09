В Японии судно столкнулось с китом: 87 пострадавших

Несчастный случай произошел прямо перед прибытием на место назначения, остров Садо. Пострадали почти сто человек, пятеро получили тяжелые повреждения.

Очевидно, катер столкнулся с китом, поскольку в том регионе часто можно увидеть карликовых и горбатых китов.

"Столкновение было сильным. У одного человека пошла кровь", - сказал пассажир новостному агентству NHK.

В ходе несчастного случая пострадала задняя часть корабля, однако поскольку корабль находился недалеко от места назначения, то прибыл в порт без посторонней помощи.