В Японии судно столкнулось с китом: 87 пострадавших

В Японии скоростной катер столкнулся в море с китом, по меньшей мере 87 пассажиров пострадали, передает Postimees со ссылкой на японскую береговую охрану и местные СМИ.
Несчастный случай произошел прямо перед прибытием на место назначения, остров Садо. Пострадали почти сто человек, пятеро получили тяжелые повреждения.
Estimated 87 people injured, some seriously, when the Sado Island ferry collides into something at sea, most likely a whale. (MP) #Japan #SadoIsland #Whale #Accident #Ferry— SNA Japan (@ShingetsuNews) 9 марта 2019 г.
Очевидно, катер столкнулся с китом, поскольку в том регионе часто можно увидеть карликовых и горбатых китов.
"Столкновение было сильным. У одного человека пошла кровь", - сказал пассажир новостному агентству NHK.
В ходе несчастного случая пострадала задняя часть корабля, однако поскольку корабль находился недалеко от места назначения, то прибыл в порт без посторонней помощи.
В момент столкновения на судне находился 121 пассажир и четыре члена экипажа.