Сотрудник посольства США пытался пронести мину в аэропорт «Шереметьево»

По данным телекомпании НТВ, сотрудника посольства отпустили, сейчас он - на пути в Нью-Йорк.

Об инциденте поставлено в известность посольство США в Москве. В МИД России заявили, что ждут объяснений в связи с инцидентом.

О статусе сотрудника посольства известно только то, что он, по данным российского министерства, имеет непосредственное отношение к Вооруженным силам США. Мужчина, покидавший Россию в связи с окончанием командировки, утверждал, что приобрел пустую мину для личной коллекции, передает Newsru.

Поскольку он опоздал на рейс, ему помогли переоформить билет, и в 14:35 он беспрепятственно вылетел в Нью-Йорк, но уже без мины.

В МИДе уверены, что американский дипломат просто не мог не понимать, что мина в багаже - это очень серьезно, так как сами Соединенные Штаты после терактов 11 сентября 2001 года уделяют высочайшее внимание безопасности на воздушном транспорте. "Значит, пошел на такой шаг сознательно", - заключили в ведомстве.

"США, похоже, стараются протестировать надежность обеспечения безопасности России не только извне, регулярно устраивая провокационные рейды боевых кораблей и самолетов около наших границ, но и изнутри. Причем с задействованием сотрудников своего посольства", - недовольны в российском министерстве.

Линейное управление МВД на транспорте по аэропорту Шереметьево немедленно известило о произошедшем американское посольство. На Смоленской площади надеются, что оно разъяснит поведение своего работника. Комментариев со стороны США пока не последовало.