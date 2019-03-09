Сотрудник посольства США пытался пронести мину в аэропорт «Шереметьево»
На входе в терминал "Д" аэропорта Шереметьева при проверке багажа дипработника США обнаружили мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества, хотя его следы внутри корпуса все-таки есть, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МИД РФ.
По данным телекомпании НТВ, сотрудника посольства отпустили, сейчас он - на пути в Нью-Йорк.
Об инциденте поставлено в известность посольство США в Москве. В МИД России заявили, что ждут объяснений в связи с инцидентом.
О статусе сотрудника посольства известно только то, что он, по данным российского министерства, имеет непосредственное отношение к Вооруженным силам США. Мужчина, покидавший Россию в связи с окончанием командировки, утверждал, что приобрел пустую мину для личной коллекции, передает Newsru.
Поскольку он опоздал на рейс, ему помогли переоформить билет, и в 14:35 он беспрепятственно вылетел в Нью-Йорк, но уже без мины.
В МИДе уверены, что американский дипломат просто не мог не понимать, что мина в багаже - это очень серьезно, так как сами Соединенные Штаты после терактов 11 сентября 2001 года уделяют высочайшее внимание безопасности на воздушном транспорте. "Значит, пошел на такой шаг сознательно", - заключили в ведомстве.
"США, похоже, стараются протестировать надежность обеспечения безопасности России не только извне, регулярно устраивая провокационные рейды боевых кораблей и самолетов около наших границ, но и изнутри. Причем с задействованием сотрудников своего посольства", - недовольны в российском министерстве.
Линейное управление МВД на транспорте по аэропорту Шереметьево немедленно известило о произошедшем американское посольство. На Смоленской площади надеются, что оно разъяснит поведение своего работника. Комментариев со стороны США пока не последовало.
The Bell обращает внимание, что, по правилам Шереметьево, муляжи оружия допускаются к перевозке в багаже, но детали зависят от конкретных авиакомпаний. Аэропорт советует пассажирам заранее извещать в таких случаях авиакомпанию и службу безопасности аэропорта, и строго выполнять полученные инструкции.