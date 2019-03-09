Фото: в центре Таллинна зажгли свечи в память о жертвах мартовской бомбардировки

Вечером 9 марта 1944 года и последовавшей затем ночью советские самолеты сбросили на Таллинн около 2000 разрывных и 1500 зажигательных бомб. В результате, по официальным данным, погибли 757 человек, 659 получили ранения разной степени тяжести. Более 20 000 человек осталось без крова.

Во время бомбардировки тысячи таллиннцев нашли укрытие в подземных ходах Ингерского бастиона под Харьюской горкой.

Сегодня свечу на Харьюмяги зажгла и президент Керсти Кальюлайд.

Ранее сегодня на площади Вабадузе открылась инсталляция «Картины памяти».

Инсталляция «Картины памяти» ФОТО: Управа района Кесклинн

«В этом году мы вспоминаем мартовскую бомбардировку, которая 75 лет назад унесла множество жизней и привела к разрушению большой части центра города, с помощью инсталляции театра Ajateater «Картины памяти» на площади Вабадузе. С полудня до десяти часов вечера с помощью аудио-визуальной инсталляции передаются воспоминания людей, которые пострадали в ту трагическую ночь и потеряли родных или свой дом», - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.