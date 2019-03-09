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Российские лыжники заняли три первых места на марафоне в Осло, победил Большунов

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Максим Вылегжанин, Александр Большунов и Андрей Ларков заняли три первых места на марафоне в Осло.

ФОТО: Tore Meek / AP

Российский лыжник Александр Большунов занял первое место в гонке на 50 км свободным стилем на этапе Кубка мира в норвежском Осло. Победитель преодолел дистанцию за 2 часа 23 минуты 49,8 секунды, передает Newsru.com.

Второе место занял россиянин Максим Вылегжанин (+1,0), для которого эта гонка стала последней в карьере, бронза досталась россиянину Андрею Ларькову (+1,4).

22-летний Большунов стал самым молодым в истории победителем этой гонки. Прежний рекорд принадлежал итальянцу Пьетро Пиллеру Коттреру, который выиграл марафон в 1997 году. Он был старше Александра всего на несколько дней. Также Большунов стал третьим россиянином, кому удалось выиграть этот марафон. В 1993 и 1998 годах первенствовал Алексей Прокуроров, в 2013-м - Александр Легков.

Большунов является трехкратным серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в Пхёнчхане. На прошедшем чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельде Большунов выиграл четыре серебряные награды.

В общем зачете Кубка мира Большунов занимает первую позицию, набрав 1230 очков. Вторым идет норвежец Йоханнес Клебо (1181), на третьем - его соотечественник Шур Рёте (804).

Этап Кубка мира в Осло завершится женской гонкой на 30 км свободным стилем, которая пройдет 10 марта.

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