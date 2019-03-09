Российские лыжники заняли три первых места на марафоне в Осло, победил Большунов

Второе место занял россиянин Максим Вылегжанин (+1,0), для которого эта гонка стала последней в карьере, бронза досталась россиянину Андрею Ларькову (+1,4).

22-летний Большунов стал самым молодым в истории победителем этой гонки. Прежний рекорд принадлежал итальянцу Пьетро Пиллеру Коттреру, который выиграл марафон в 1997 году. Он был старше Александра всего на несколько дней. Также Большунов стал третьим россиянином, кому удалось выиграть этот марафон. В 1993 и 1998 годах первенствовал Алексей Прокуроров, в 2013-м - Александр Легков.

Большунов является трехкратным серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в Пхёнчхане. На прошедшем чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельде Большунов выиграл четыре серебряные награды.

В общем зачете Кубка мира Большунов занимает первую позицию, набрав 1230 очков. Вторым идет норвежец Йоханнес Клебо (1181), на третьем - его соотечественник Шур Рёте (804).

Alexander Bolshunov @san_sanych_bolshunov becomes the youngest winner of the 50km @holmenkollenskifest with 22 years and 68 days 🙌

He shares the podium with his colleagues @max_vylegzhanin who completes his international racing career with 🥈 and @andrey__larkov on 🥉 pic.twitter.com/K2I62ncTO4 — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) 9 марта 2019 г.