Картина дня: самоубийство в таллиннской больнице, тяжелые аварии и смерть Владимира Этуша

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями субботы.
Молодая женщина покончила с собой в таллиннской больнице
Сегодня около 12.30 полицейские доставили в больницу на медосмотр 24-летнюю заключенную, которая вечером лишила себя жизни. Читать далее...
Умер народный артист СССР Владимир Этуш
В пятницу, 8 марта, актеру стало плохо, он был госпитализирован без сознания на скорой в реанимацию одной из московских больниц, но спасти его не удалось. Читать далее...
Фото: в центре Таллинна зажгли свечи в память о жертвах мартовской бомбардировки
В Таллинне на площади Вабадузе почтили память погибших в бомбардировке города, произошедшей 75 лет назад. Днем открылась инсталляция «Картины памяти», а вечером были зажжены свечи на улице Харью. Читать далее...
"Это чрезвычайная ситуация": посетителей торгового центра T1 Mall эвакуировали
Читатели Postimees засыпали редакцию сообщениями о том, что всех посетителей T1 Mall в Таллинне попросили немедленно покинуть торговый центр из-за экстренной ситуации. Люди выходили из здания через эвакуационные выходы. Читать далее...
Март Хельме: да, Юри Ратас звонил мне
Вчера Центристская партия сообщила о своем нежелании начинать коалиционные переговоры с Партией реформ. Председатель EKRE Март Хельме подтвердил Postimees, что Юри Ратас звонил ему вчера, чтобы узнать о планах EKRE. Читать далее...
Сотрудник посольства США пытался пронести мину в аэропорт «Шереметьево»
На входе в терминал "Д" аэропорта Шереметьева при проверке багажа дипработника США обнаружили мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества, хотя его следы внутри корпуса все-таки есть. Читать далее...
Два тяжелых ДТП в Таллинне: автобус сбил ребенка, фургон вылетел на островок безопасности
За сутки в столице произошло два ДТП, в которых в общей сложности пострадали три человека. Читать далее...
Не позволили дотронуться до ребенка: государство должно выплатить женщине 1500 евро
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел в прошлом году поданные против Эстонии 133 жалобы, восемь из которых были обсуждены по существу, и по одной жалобе суд установил, что Эстония нарушила права заявителя. Читать далее...
Фото: жители Эстонии нашли на пляже напуганного детеныша нерпы
Сегодня в Эстонское общество защиты диких животных сообщили, что в Пярнумаа на пляже заметили одинокого детеныша нерпы в белой шубке. Читать далее...
Бездомный держит в страхе эстонскую деревню
Владельцы дач в окрестностях Ахья годами терпят террор бездомного Ахти Лийвоя. Он разоряет дома, когда они временно пустуют, съедает продукты, временно живет там и пачкает все внутри. Читать далее...
На шоссе Таллинн-Пярну попал в аварию автобус с 20 пассажирами
Сегодня рано утром, до пяти часов, в Центр тревоги сообщили об аварии на шоссе Таллинн-Пярну. Рейсовый автобус съехал с дороги. Читать далее...
Академия МВД организует бесплатные курсы эстонского языка для желающих получить гражданство
С февраля 2019 года Академия МВД организует бесплатные курсы эстонского языка для желающих получить гражданство Эстонии. Проект инициирован и финансируется Министерством внутренних дел Эстонии. Читать далее...