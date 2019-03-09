Картина дня: самоубийство в таллиннской больнице, тяжелые аварии и смерть Владимира Этуша

Молодая женщина покончила с собой в таллиннской больнице

Сегодня около 12.30 полицейские доставили в больницу на медосмотр 24-летнюю заключенную, которая вечером лишила себя жизни. Читать далее...

Умер народный артист СССР Владимир Этуш

В пятницу, 8 марта, актеру стало плохо, он был госпитализирован без сознания на скорой в реанимацию одной из московских больниц, но спасти его не удалось. Читать далее...

Фото: в центре Таллинна зажгли свечи в память о жертвах мартовской бомбардировки

В Таллинне на площади Вабадузе почтили память погибших в бомбардировке города, произошедшей 75 лет назад. Днем открылась инсталляция «Картины памяти», а вечером были зажжены свечи на улице Харью. Читать далее...

"Это чрезвычайная ситуация": посетителей торгового центра T1 Mall эвакуировали

Читатели Postimees засыпали редакцию сообщениями о том, что всех посетителей T1 Mall в Таллинне попросили немедленно покинуть торговый центр из-за экстренной ситуации. Люди выходили из здания через эвакуационные выходы. Читать далее...

Март Хельме: да, Юри Ратас звонил мне

Вчера Центристская партия сообщила о своем нежелании начинать коалиционные переговоры с Партией реформ. Председатель EKRE Март Хельме подтвердил Postimees, что Юри Ратас звонил ему вчера, чтобы узнать о планах EKRE. Читать далее...

Сотрудник посольства США пытался пронести мину в аэропорт «Шереметьево»

На входе в терминал "Д" аэропорта Шереметьева при проверке багажа дипработника США обнаружили мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества, хотя его следы внутри корпуса все-таки есть. Читать далее...

Два тяжелых ДТП в Таллинне: автобус сбил ребенка, фургон вылетел на островок безопасности

За сутки в столице произошло два ДТП, в которых в общей сложности пострадали три человека. Читать далее...

Не позволили дотронуться до ребенка: государство должно выплатить женщине 1500 евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел в прошлом году поданные против Эстонии 133 жалобы, восемь из которых были обсуждены по существу, и по одной жалобе суд установил, что Эстония нарушила права заявителя. Читать далее...

Фото: жители Эстонии нашли на пляже напуганного детеныша нерпы

Сегодня в Эстонское общество защиты диких животных сообщили, что в Пярнумаа на пляже заметили одинокого детеныша нерпы в белой шубке. Читать далее...

Бездомный держит в страхе эстонскую деревню

Владельцы дач в окрестностях Ахья годами терпят террор бездомного Ахти Лийвоя. Он разоряет дома, когда они временно пустуют, съедает продукты, временно живет там и пачкает все внутри. Читать далее...

На шоссе Таллинн-Пярну попал в аварию автобус с 20 пассажирами

Сегодня рано утром, до пяти часов, в Центр тревоги сообщили об аварии на шоссе Таллинн-Пярну. Рейсовый автобус съехал с дороги. Читать далее...

Академия МВД организует бесплатные курсы эстонского языка для желающих получить гражданство