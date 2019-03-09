Вс, 10.03.2019
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"Это чрезвычайная ситуация": посетителей торгового центра T1 Mall эвакуировали

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Pro Kapital Grupp avas novembri alguses T1 Mall of Tallinn kaubanduskeskuse.

ФОТО: TAIRO LUTTER / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Читатели Postimees засыпали редакцию сообщениями о том, что всех посетителей T1 Mall в Таллинне попросили немедленно покинуть торговый центр из-за экстренной ситуации. Люди выходили из здания через эвакуационные выходы. 

Один из читателей Postimees был в кинотеатре вместе с семьей, когда из колонок прозвучало, что всех посетителей просят немедленно покинуть здание. "Это была экстренная ситуация, все люди вышли из торгового центра", - рассказал он.

Однако в Спасательном центре Rus.Postimees заверили, что спасателям никаких вызовов в T1 Mall не поступало. 

"Очевидно, там проводят учения по эвакуации", - предположил дежурный пресс-секретарь Спасательного центра.

Тревога была объявлена около 18.00, спустя какое-то время людям разрешили вернуться в торговый центр.

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