Вс, 10.03.2019
"Я не понимаю, как кто-то может называть себя патриотом Эстонии и в то же время оскорблять конституционно избранного президента". Рейн Рауд
  • Rus.Postimees.ee
  • Ида-Виру
  • Модный перфоманс в Нарве: картины Эдуарда Зеньчика ожили в коллекции платьев

Модный перфоманс в Нарве: картины Эдуарда Зеньчика ожили в коллекции платьев

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

8 марта в Нарве состоялся арт-фестиваль “Душа женщины”, в котором смешались живопись, модный перфоманс, музыка и кино. Это был совместный проект известного художника Эдуарда Зеньчика и модельера Дианы Денисовой.

В Нарвском колледже ТУ открылась выставка картин Эдуарда Зеньчика, а после этого модельер Диана Денисова представила свою коллекцию платьев, на ткань которых были нанесены произведения художника.

Фестиваль сопровождала лондонская певица Джордан Джексон (которая даже написала песню специально для этого события) и нарвский джаз-ансамбль под руководством Аллы Якубовой.

А завершился праздник, на который собрались около 300 гостей, показом фильма Олега Беседина о художнике Эдуарде Зеньчике.

Мероприятие, организованное компанией Lynx Maker под руководством Елены Кивистик, было благотворительным - гости собирали средства для детского центра “Матвейка”, где занимаются и дети с особыми потребностями, и их обычные сверстники.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ