Модный перфоманс в Нарве: картины Эдуарда Зеньчика ожили в коллекции платьев

В Нарвском колледже ТУ открылась выставка картин Эдуарда Зеньчика, а после этого модельер Диана Денисова представила свою коллекцию платьев, на ткань которых были нанесены произведения художника.

Фестиваль сопровождала лондонская певица Джордан Джексон (которая даже написала песню специально для этого события) и нарвский джаз-ансамбль под руководством Аллы Якубовой.

А завершился праздник, на который собрались около 300 гостей, показом фильма Олега Беседина о художнике Эдуарде Зеньчике.