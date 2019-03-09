График: смотрите, сколько бы вы сейчас зарабатывали, если бы купили популярные акции 10 лет назад

Если выбирать из компаний в списке, то выгоднее всего было бы инвестировать в Amazon, акции которой за десять лет выросли на 2600 процентов, то есть в 27 раз. Если бы вы вложили 1000 долларов, то сейчас стоимость этой инвестиции составила бы около 27 000 долларов.

Amazon еще не выплатила дивиденды акционерам, зато Apple, акции которой за десять лет подорожали в 14 раз, выплатила и дивиденды, так что с инвестиции в 1000 долларов сегодня можно было бы получить около 15 000.

В случае с акциями Apple, Microsoft, Coca-Cola Co и McDonalds не учтена реинвестиция дивидендов. Если бы дивиденды сразу реинвестировали, доходность этих акций была бы еще выше.