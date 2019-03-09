Стихия в Петербурге: массовые ДТП, поваленные деревья и около сотни спасенных рыбаков

Из-за снега, обледеневших дорог и низкой видимости в Санкт-Петербурге произошло большое количество ДТП, несколько из них были массовыми. По словам очевидцев, авариями с наибольшим количеством участников стали столкновения на трассе "Сортавала" (более 30 машин) и Приморском шоссе (8 машин), сообщает Stormnews со ссылкой на группу "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте". Информация о пострадавших пока не поступала.

Трасса "Сортавала":

Любители зимней рыбалки решили в шторм проверить на прочность лед Финского залива. Погодные условия способствовали интенсивному разрушению ледового покрова, в связи с чем несколько десятков рыбаков оказались в опасном положении. По данным на 16:00 9 марта, спасательные подразделения 8 раз привлекались для оказания помощи людям на льду, информирует ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Поскольку с раннего утра 9 марта затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) от наводнений были закрыты, своевременно прийти на помощь рыбакам оказалось невозможно. Поэтому сотрудникам экстренных служб пришлось прибегнуть к беспрецедентным мерам и провести целую спецоперацию для спасения любителей подледного лова.

Руководители Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу и ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области приняли совместное оперативное решение о задействовании спецтехники ГИБДД. В кратчайшие сроки к петербургской дамбе прибыли экипажи эвакуаторов, которые перевезли спасательные катера на другую сторону КЗС, минуя закрытые из-за угрозы наводнения створы. Благодаря этому на борт спасательных катеров на воздушных подушках были взяты 97 рыбаков, которых благополучно доставили на берег.

Из-за сильного ветра, осадков и низкой видимости с 11 до 14:20 часов в целях обеспечения безопасности полетов аэропорт Пулково был закрыт для взлетно-посадочных операций. Ряд прибывающих рейсов ушли на запасные аэродромы, часть отправлена в зону ожидания. Позже воздушная гавань возобновил прием и выпуск воздушных судов, информирует пресс-служба аэропорта.