Свеча. ФОТО: SCANPIX

Сегодня около 12.30 полицейские доставили в больницу на медосмотр 24-летнюю заключенную, которая вечером лишила себя жизни.

На время предварительного следствия ее поместили в Таллиннский арестный дом по подозрению в ограблении и неоднократном вождении автомобиля в состоянии наркотического опьянения. Сегодня днем женщина жаловалась на плохое самочувствие, поэтому полицейские доставили ее в Ида-Таллиннскую центральную больницу на медосмотр.

Медики не смогли вернуть ее к жизни ФОТО: Eero Vabamägi

Около 17.20 женщина, находясь в палате, попросила полицейских отпустить ее в туалет и выбросилась там из окна. Несмотря на попытки медиков вернуть ее к жизни, она скончалась на месте происшествия от полученных травм.