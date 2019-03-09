Rus.Postimees.ee112Видео: BMW столкнулся с лосемВидео: BMW столкнулся с лосемrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии9 марта 2019, 23:55 ПоделитьсяВ субботу вечером в волости Ляэне-Нигула в Вынтскюла автомобиль BMW столкнулся с лосем.Авария произошла в 20.49.Пострадали водитель и пассажир, их доставили в больницу. Степень их повреждений выясняется. Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарииbmwлось