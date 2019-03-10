Вс, 10.03.2019
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В самолете Turkish Airlines 30 пассажиров получили травмы

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Пострадавших пассажиров Turkish Airlines доставили в больницу.

ФОТО: / AP / Scanpix

29 человек получили травмы в результате турбулентности во время рейса авиакомпании Turkish Airlines Стамбул - Нью-Йорк, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал NBC.

Сообщается, что на борту самолета были 326 пассажиров и 21 член экипажа. Тряска началась, когда самолет подлетал к аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

По последним данным спасательных служб, легкие травмы получили 29 человек, в основном речь идет об ушибах и ссадинах.

Самолет приземлился в 17:35 субботы по местному времени (00:35 воскресенья по эстонскому времени).

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