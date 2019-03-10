В самолете Turkish Airlines 30 пассажиров получили травмы

Сообщается, что на борту самолета были 326 пассажиров и 21 член экипажа. Тряска началась, когда самолет подлетал к аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

По последним данным спасательных служб, легкие травмы получили 29 человек, в основном речь идет об ушибах и ссадинах.