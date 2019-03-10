В Таллинне на маршруты выйдут новые автобусы, график изменится

В связи с переходом к TLT некоторых линий, с 1 февраля были изменены графики движениях на 20 автобусных линиях. Начиная с понедельника в полном объеме восстанавливаются графики у 14 автобусных линий. Не позднее конца марта последним этапом восстановятся графики движения еще шести линий, когда на маршруты выйдут семь дополнительных автобусов.

«Менее чем за два месяца мы смогли приобрести через поставки необходимые дополнительные автобусы и нанять 92 водителя автобусов, благодаря чему мы можем обеспечить действие всех графиков движения автобусов и удобство передвижения транспортом в том виде, как они были до 1 февраля, - сказал председатель правления Tallinna Linnatransport Денис Бородич. - Теперь мы сосредоточимся на том, чтобы успешно довести до конца все текущие крупные госпоставки, в рамках которых мы приобретаем для Таллинна восемь новых трамваев и сотню новых дружелюбных к окружающей среде автобусов, что значительно обновит машинный парк предприятия».

Tallinna Linnatransport следующие два года использует для решения экстренной ситуации временно взятые в пользование городские автобусы от предприятий Keil M.A и UniCredit Leasing, после чего они будут заменены новыми, которые будут передвигаться на биометане. «Этой самой крупной поставкой автобусов в истории Таллинна мы заменим самые старые автобусы предприятия и продолжим подготовительные работы с тем, чтобы к 2025 году на улицах столицы больше не ездили бы дизельные автобусы», - пояснил Бородич, по словам которого в следующие пять лет всего будет поставлено 300 новых автобусов на газу и начнется подготовка к принятию в эксплуатацию электроавтобусов.

После восстановления графиков по утрам и вечерам в часы пик на улицах Таллинна одновременно совершаются отправления 410 автобусов, которые в течение дня обслуживают более 250 000 пассажиров. Самую точную информацию о графиках движения автобусов можно найти на странице www.transport.tallinn.ee. Также измененные графики вывешиваются на автобусных остановках.