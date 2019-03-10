«Для личной коллекции»: США прокомментировали инцидент с миной в багаже сотрудника посольства

"Нам известно о вчерашнем инциденте в московском аэропорту Шереметьево с участием лица из посольства США. Ситуация была урегулирована, и ему было позволено покинуть Россию после того, как объект был изъят из его багажа. Никакой угрозы ни одному из пассажиров не было", - заявила пресс-секретарь посольства США Андреа Калан.

Накануне в МИД РФ "Интерфаксу" сообщили, что сотрудником посольства США, имеющим непосредственное отношение к американским вооруженным силам, предпринята провокация в отношении российского транспортного объекта.

Утром 9 марта на входе в терминал "D" московского аэропорта "Шереметьево" при просвечивании багажа работника посольства США был выявлен предмет, похожий на минометную мину, сообщили на Смоленской площади. "Вызванные взрывотехники подтвердили, что это действительно мина со взрывателем, но без взрывчатого вещества, хотя его следы присутствовали внутри корпуса", - отметили в МИД РФ.

По его данным, сотрудник посольства, который, как выяснилось, отбывал из России по завершении командировки, утверждал, что приобрел пустую мину для личной коллекции.

"С учетом высочайшего внимания, которое в самих США после терактов 2001 года уделяется обеспечению безопасности на воздушном транспорте, он просто не мог не понимать, что мина в багаже - это очень серьезно, - подчеркнули в ведомстве. - Значит, пошел на такой шаг сознательно".