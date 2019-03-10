График: вот это сюрприз! Сверхбогатые люди живут ближе, чем вы думаете

Согласно докладу, количество миллионеров в мире по сравнению с 2013 годом выросло на 13% до 19,6 миллионов. В 2013 году в мире было 17,3 миллиона миллионеров. Количество сверхбогатых с того же периода выросло на 18% до 198 342 человек, в 2013 году в мире было 167 669 сверхбогатых.

Больше всего увеличилось количество миллиардеров – на 55% до 2229 человек.

Количество миллионеров и сверхбогатых быстрее всего увеличивается в Европе. С 2013 годом число миллионеров выросло на 14% до 5,7 миллиона человек и на 20% до 70 627 увеличилось число сверхбогатых.