Полиция проведет масштабные рейды по всей Эстонии

Полиция напоминает, что использование ремней безопасности убережет и водителя, и пассажиров. Даже если водитель уверен в своих способностях и умениях управлять автомобилей, ДТП может произойти и по независящим от него причинам и тогда использование ремня безопасности может быть вопросом жизни и смерти.

Как правильно пристегиваться?

Во-первых, необходимо отрегулировать ремень под каждого человека, находящего в салоне автомобиля. Верхнюю лямку нужно пристегивать через плечо и грудную клетку, а не под рукой или поблизости от шеи. Нижний ремень должен удерживает бедра водителя и пассажиров, а не живот.

Следите за тем, чтобы ремень не перекручивался и плотно прилегал к телу. Он не должен цепляться за элементы интерьера салона, за приборы или иные выступающие детали.

Объемная одежда, так например, в зимнее время года, тоже может способствовать неправильному натяжению и срабатыванию ремня. В момент столкновения он просто соскользнет. Необходимо, чтобы ремень находился как можно ближе к телу человека. Для этого по возможности нужно снять верхнюю одежду или, расстегнув куртку или другую одежду, пропустить под ней лямки ремня.

Эксперт отдела профилактической работы Департамента шоссейных дорог Диана Окас в прошлом году показала, как правильно пристегиваться ремнем безопасности, чтобы избежать тяжелых травм в случае ДТП.