Дмитрий Бертман: «Мистер Георг Отс» – спектакль без главной роли
- История Отса – мистическая с самого начала
- Георг как Отелло пройдет через бурю
- Отс превратился в персонажа времени
- Герг Отс будет рядом, но не на сцене
Дмитрий Бертман, один из выдающихся оперных режиссеров нашего времени, поставит спектакль о Георге Отсе, блистательном эстонском певце, чей легендарный голос сводил с ума миллионы слушателей. Мировая премьера состоится этим летом на острове Сааремаа.
Георга Отса до сих помнят многие меломаны мира. Для Дмитрия Бертмана – он тоже не забытый кумир. Голос гениального баритона звучал в его доме с детства – благодаря маме, большой поклоннице таланта Отса. В этом же доме бережно хранится фотография, где маленький мальчик Дима Бертман запечатлен рядом с легендой. Этот снимок знаменитый режиссер современности называет своей реликвией.
Все билеты на мировую премьеру 24 июля, к которой прикоснется талантливейший создатель оперных постановок, уже давно распроданы. В день рождения Георга Отса 21 марта – ровно за год до векового юбилея певца – Дмитрий Бертман приедет в Таллинн, чтобы рассказать о готовящемся спектакле. Незадолго до этого Rus.Postimees пообщался с режиссером.
– Насколько для Вас неожиданно, что все билеты на мировую премьеру на острове Сааремаа уже распроданы?
– Я счастлив, потому что это говорит о многом. Прежде всего – о любви и способности эстонцев не забывать своих кумиров. Имя Георга Отса – на гербе истории страны. И я благодарен за любовь к «Геликону». Наш театр любят в Эстонии так же, как и мы любим Эстонию. Я обожаю вашу страну! Мне очень приятно, что у московского театра в Эстонии так много поклонников и наша долгая дружба – незыблема.
Я хочу, чтобы Георг Отс присутствовал в моем спектакле «за кадром», чтобы присутствовала бы только музыка, которая его окружала, и герои, которые были рядом с ним… Одним словом, чтобы был эффект его присутствия, но не было бы его визуальной игры.
– Что лежит в основе либретто новой постановки «Мистер Георг Отс»? Насколько много в этом спектакле ваших детских воспоминаний и личного отношения к кумиру?
– Думаю, что для любого человека, жившего в советское время, Георг Отс являлся образом невероятно обаятельного артиста, в которого влюблялись все зрители – сразу и навсегда.
Фильм «Мистер Икс» был одним из самых крупных впечатлений моего детства. Над этой историей все плакали и размышляли… Образ Мистера Икса соединился в моем сознании с Георгом Отсом настолько, что Отс частенько становился для меня Мистером Иксом.
Во время телевизионных концертов у меня всегда было ощущение, что это поет не Отс, а сам Мистер Икс. Со сцены звучали его песни, арии или романсы. Представляете? Настолько сильным было это слияние (вероятно, вынесенное из детства впечатление нашло отражение и в названии нового спектакля «Мистер Георг Отс» - прим. ред.).
Мне кажется, что всегда очень сложно и болезненно играть такие роли, потому что еще живы люди, которые знали Георга Отса лично. По этой причине я решил сделать спектакль так, чтобы в нем никто не играл Георга Отса.
У меня дома до сих пор хранится фотография с Георгом Отсом, сделанная после его концерта в Москве. На этом снимке мы с моим папой (а я тогда был совсем маленьким мальчиком) сфотографировались рядом с легендой. Этот снимок – моя реликвия. Его голос звучал и до сих пор звучит у нас дома, а моя мама всегда была большой фанаткой Георга Отса.
Много лет спустя, когда я уже работал в театре «Эстония», общаясь с великими Тео Майсте и Эри Класом, я всегда у них что-то выспрашивал про Георга Отса, потому что знал, что они когда-то работали вместе с ним. История его жизни, история его успеха – это всегда было для меня очень интересно.
– Как вы распорядились ролью Георга Отса в своем спектакле?
– Мне кажется, что всегда очень сложно и болезненно играть такие роли, потому что еще живы люди, которые знали Георга Отса лично. По этой причине я решил сделать спектакль так, чтобы в нем никто не играл Георга Отса.
Я хочу, чтобы он присутствовал в этой истории «за кадром», чтобы присутствовала музыка, которая его окружала, присутствовали бы герои, которые были рядом с ним… Одним словом, чтобы был эффект его присутствия, но не было бы его визуальной игры.
– «Свой среди чужих, чужой среди своих» – прозвучит ли такая нота в спектакле?
– Это было уже после 90-х… я понимал, что на тот момент он оказался в чём-то чужим и в Эстонии, и в России, потому что он был эстонцем для России, а для свободной Эстонии стал олицетворением советской эпохи. Думаю, что это тонкий момент. Вообще, его фигура – в какой-то степени и мистическая.
Георг Отс был не просто певцом, он был олицетворением времени. Он был не только героем театра и музыки, он был героем политики. С его жизнью сопряжены события страны и события времени.
Они все проходили через его жизнь, и он становился зеркалом отношений стран, закрытого советского государства. Это очень многоплановая фигура. Георг Отс превратился в персонажа времени.
– Много ли будет мистики в спектакле о мистическом персонаже?
– Конечно! История Отса – мистическая с самого начала. Мы даже начало спектакля придумали с сообщения по радио… Оттуда доносится известие о том, что с тонущего корабля спасся парень (чемпион Эстонии по плаванию Георг Отс – прим.ред.), который добрался до берега вплавь. Он как Отелло вдруг сразу же прошел через бурю. История Отелло начинается с бури, и с Отсом – то же самое. Он все время находился в борьбе со стихией.
– «Мистер Георг Отс» – это гастрольный спектакль? Насколько хорошо он будет смотреться на чужих сценах?
– Мы не знаем, каким получится этот спектакль и как это будет. Но его рождение произойдет в стране Георга Отса на потрясающем фестивале «Сааремааские дни оперы». «Геликон-опера» обожает и любит этот уникальный остров, на котором мы уже бывали на гастролях (театр был главным гостем фестиваля в 2012 году – прим.ред.). И рождение спектакля «Мистер Георг Отс» произойдет именно там – в присутствии людей, которые его боготворят и любят, и для которых он сейчас является «своим».
Георг Отс превратился в персонажа времени. События страны и времени проходили через его жизнь, и он становился зеркалом отношений стран, закрытого советского государства. Это очень многоплановая фигура.
Дальше мы планируем турне по оперным театрам России – в тех городах, где до сих пор слушают и знают Георга Отса. Гастрольный тур, возможно, охватит даже Финляндию, в которой тоже еще хорошо помнят Георга Отса.
– От чего будет зависеть прокатная судьба этого спектакля?
– От той химической реакции, которая возникнет между сценой и залом.