Дмитрий Бертман: «Мистер Георг Отс» – спектакль без главной роли

Много лет спустя, когда я уже работал в театре «Эстония», общаясь с великими Тео Майсте и Эри Класом, я всегда у них что-то выспрашивал про Георга Отса, потому что знал, что они когда-то работали вместе с ним. История его жизни, история его успеха – это всегда было для меня очень интересно.

– Как вы распорядились ролью Георга Отса в своем спектакле?

Дмитрий Бертман: "В моем спектакле Георг Отс будет присутствовать только за кадром" ФОТО: Pressifoto

– Мне кажется, что всегда очень сложно и болезненно играть такие роли, потому что еще живы люди, которые знали Георга Отса лично. По этой причине я решил сделать спектакль так, чтобы в нем никто не играл Георга Отса.

Я хочу, чтобы он присутствовал в этой истории «за кадром», чтобы присутствовала музыка, которая его окружала, присутствовали бы герои, которые были рядом с ним… Одним словом, чтобы был эффект его присутствия, но не было бы его визуальной игры.

– «Свой среди чужих, чужой среди своих» – прозвучит ли такая нота в спектакле?

– Это было уже после 90-х… я понимал, что на тот момент он оказался в чём-то чужим и в Эстонии, и в России, потому что он был эстонцем для России, а для свободной Эстонии стал олицетворением советской эпохи. Думаю, что это тонкий момент. Вообще, его фигура – в какой-то степени и мистическая.

Георг Отс был не просто певцом, он был олицетворением времени. Он был не только героем театра и музыки, он был героем политики. С его жизнью сопряжены события страны и события времени.

Они все проходили через его жизнь, и он становился зеркалом отношений стран, закрытого советского государства. Это очень многоплановая фигура. Георг Отс превратился в персонажа времени.

– Много ли будет мистики в спектакле о мистическом персонаже?

– Конечно! История Отса – мистическая с самого начала. Мы даже начало спектакля придумали с сообщения по радио… Оттуда доносится известие о том, что с тонущего корабля спасся парень (чемпион Эстонии по плаванию Георг Отс – прим.ред.), который добрался до берега вплавь. Он как Отелло вдруг сразу же прошел через бурю. История Отелло начинается с бури, и с Отсом – то же самое. Он все время находился в борьбе со стихией.

– «Мистер Георг Отс» – это гастрольный спектакль? Насколько хорошо он будет смотреться на чужих сценах?

– Мы не знаем, каким получится этот спектакль и как это будет. Но его рождение произойдет в стране Георга Отса на потрясающем фестивале «Сааремааские дни оперы». «Геликон-опера» обожает и любит этот уникальный остров, на котором мы уже бывали на гастролях (театр был главным гостем фестиваля в 2012 году – прим.ред.). И рождение спектакля «Мистер Георг Отс» произойдет именно там – в присутствии людей, которые его боготворят и любят, и для которых он сейчас является «своим».

Георг Отс превратился в персонажа времени. События страны и времени проходили через его жизнь, и он становился зеркалом отношений стран, закрытого советского государства. Это очень многоплановая фигура.

Дальше мы планируем турне по оперным театрам России – в тех городах, где до сих пор слушают и знают Георга Отса. Гастрольный тур, возможно, охватит даже Финляндию, в которой тоже еще хорошо помнят Георга Отса.

– От чего будет зависеть прокатная судьба этого спектакля?